Joe Biden annonce que le chef du groupe État islamique a été "éliminé" en Syrie

Le chef du groupe État islamique (EI), Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, est mort dans une explosion qu'il a lui-même causée lors d'un raid des forces spéciales américaines dans le nord de la Syrie dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué ce jeudi un haut responsable de la Maison Blanche. "Au début de l'opération, la cible terroriste a fait exploser une bombe qui l'a tué ainsi que des membres de sa propre famille dont des femmes et des enfants", a-t-il indiqué. L'armée américaine a "éliminé du champ du bataille" le dirigeant du groupe Etat islamique (EI) a confirmé le président américain Joe Biden.

Tous les soldats américains sont sains et saufs, a précisé le président, qui a annoncé qu'il s'adresserait au peuple américain plus tard dans la matinée. Des forces spéciales américaines ont été héliportées jeudi avant l'aube dans une région du nord-ouest de la Syrie, une rare opération du genre qui a fait 13 morts dont des femmes et des enfants selon une ONG.

Il s'agit de la plus importante opération des forces américaines en Syrie depuis la mort dans un raid similaire en octobre 2019 d'Abou Bakr al-Baghdadi, précédent chef de l'EI. Surnommé "le professeur" ou le "destructeur", Amir Mohammed Saïd Abdel Rahman al-Mawla, jihadiste aux multiples alias présenté par le groupe jihadiste comme "l'émir" Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, a notamment présidé au massacre de la minorité kurdophone des Yazidis.