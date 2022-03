Le cirque Arlette Gruss s'installe à Lille tout en veillant sur ses salariés ukrainiens

Il était très attendu à Lille, où il avait dû interrompre sa tournée en mars 2020 pour cause de Covid. Le cirque Arlette Gruss est de retour à l'Esplanade, mais toute la troupe a les yeux tournés vers l'Ukraine. Quarante-cinq de ses 140 salariés sont effet ukrainiens, originaires pour la plupart de Kharkiv, de Kiev et de Lviv.

Ils sont danseurs, couturières ou monteurs de chapiteau, et ils ne sont jamais bien loin de leur téléphone, comme Igor, originaire de Lviv, ville jusqu'ici épargnée par les combats. Ce père de trois enfants, âgés de 18, 13, et 4 ans, est touché des marques de soutien qui lui sont données en France. "La France, toute l'Europe est derrière nous. Je les remercie. Et je pense à ma famille." Certains sont justement allés chercher leurs proches, pour les mettre à l'abri. Une famille est arrivée à Lille, d'autres sont accueillies dans la Sarthe, au camp de base du cirque.

Sur scène, l'ambiance est évidemment particulière. "A chaque pause, ils ont les yeux rivés sur les nouvelles. Il arrive qu'il y ait des larmes" raconte Rémy Bécuwe, en charge de la communication. "Le chapiteau est aux couleurs de leur pays et on a toujours un mot pour eux dans le spectacle. Le public aussi, se manifeste spontanément."

Une partie de notre coeur en Ukraine, une partie au cirque

François, électricien, a le coeur serré alors qu'un troisième de ses collègues est parti sur le front ce vendredi. "C'est un déchirement, pour eux, comme pour nous, car c'est notre famille. C'est incompréhensible. On espère qu'ils vont vite revenir. Il y a une partie de notre coeur en Ukraine, une partie au cirque."

Un ukrainien est parti chercher sa famille à bord d'un camion chargé de médicaments © Radio France - Sophie Morlans

Ce vendredi, un membre de la troupe est parti à bord d'un camion Arlette Gruss, chargé d'un stock de médicaments et de bandages qu'il déposera en Ukraine avant de récupérer ses proches et de les ramener à l'abri à Lille.