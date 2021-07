Le "cœur déchiré" des Tunisiens de Clermont-Ferrand qui envoient du matériel médical à leurs compatriotes

En Tunisie, plus de 18 000 personnes sont mortes, victimes de l'épidémie de Covid-19. C'est énorme pour ce petit pays de 12 millions d'habitants. Dans les hôpitaux saturés, on manque de tout pour accueillir les malades : pas assez de lits, pas de matériel de base pour se protéger. L'association clermontoise Tunisie France Culture lance une cagnotte solidaire pour acheter masques, gants, surblouses, gel hydroalcoolique etc. Il y a urgence ! Aujourd'hui, seulement 8 % des tunisiens ont reçu deux doses de vaccin.

Des vacances annulées et l'angoisse de savoir la famille en difficulté

Houda Mokni est enseignante dans le Puy-de-Dôme. Elle se rend régulièrement dans sa famille, à Sfax, en Tunisie. Cette année, elle a annulé, le pays est classé zone rouge par la France. Un véritable crève-cœur pour Houda qui téléphone à ses proches quasiment tous les jours pour avoir des nouvelles. "Ils sont épargnés, mais nous avons des amis et des voisins qui ont été touchés par la maladie" dit-elle.

Même émotion chez Souha Slim. Elle aussi tremble pour sa famille, elle aussi est inquiète. Une de ses nièces a été sauvée par miracle, après une hospitalisation à domicile pour cause d'hôpital saturé. Un dispositif très coûteux que le papa de la jeune fille a pu financer grâce à ses économies.

Du matériel médical (gants, masques de protection, gel hydroalcoolique...) photo d'illustration. © Radio France - Emmanuel Claverie

Le matériel acheté ira directement aux hôpitaux

L'association Tunisie France Culture lance donc une cagnotte pour récolter des fonds. L'argent servira à acheter des masques, des gants, des surblouses, du gel hydroalcoolique et le tout sera acheminé gratuitement par avion. Là-bas, il sera distribué aux hôpitaux, sous la surveillance d'une association avec laquelle travaille Clermont-Ferrand.

"On travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines avec les fournisseurs, et puis on voit si on a des donateurs, des entreprises, qui pourraient nous donner des masques".

La cagnotte, intitulée Pour la Tunisie contre la Covid 19, est ouverte jusqu'à la mi-août sur la plate-forme helloasso. Objectif : récupérer au moins 5 000 euros. Tout le monde peut contribuer, et il n'y a pas de "petit don" pour soutenir les Tunisiens en difficulté.

Souha Slim et Houda MoknI de l'association Tunisie France Culture © Radio France - Dominique Manent

On peut joindre l'association par téléphone au 07 69 39 50 96