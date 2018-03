Ajaccio, France

Le patrouilleur et chasseur de sous-marins "Commandant l'Herminier" effectuait ces quelques jours sa dernière escale en Corse, avant son désarmement. Baptisé "Commandant l'Herminier" en hommage au commandant du Sous-Marin Casabianca, qui a grandement participé à libérer la Corse en 1943, le navire est en fin de vie. Il sera démantelé en juillet prochain à Brest, son port d'attache. Après 32 ans de bons et loyaux services, comme on dit, dans la marine française, le bâtiment s'est amarré une dernière fois dans sa ville Marraine. Un petit pincement au cœur pour son équipage et leur commandant, le capitaine de corvette Mathias Cannone :

Capitaine de Corvette Mathias Cannone, Commandant du "Commandant l'Herminier" depuis 1 an Copier

Le légendaire pavillon "pirate" Jolly Roger du bateau, où figure entre autre la Corse © Radio France - Olivier Castel

"L'ambiance l'hermininer" : des moments "inoubliables"

Construit il y a 38 ans, le navire rend fier ses 80 hommes et femmes d'équipage. Plus de lance torpilles depuis une dizaine d'année, mais des sonars et du matériel moderne qui lui permettent encore à ce jouer d'effectuer n'importe quelle mission, y compris celles de l'O.T.A.N.

Au delà de la symbolique du nom, le Bateau baigne dans son histoire. Les murs blancs des couloirs sont décorés de portraits du Commandant l'Herminier, et de nombreux souvenirs de mission. Emmanuel Cecco, jeune matelot de 24 ans, sera bientôt affecté ailleurs, après deux ans sur le patrouilleur, et il est déjà très nostalgique, voir frustré :

Emmanuel Cecco, matelot Copier

Près d'une centaine de scolaires ont visité le bâtiment durant son escale © Radio France - Olivier Castel

Dernier baroud d'honneur

Cette sentinelle des mers a un bon palmarès. Soutien français après le 11 septembre, au large de l'Afghanistan, lutte contre la piraterie dans l'Océan Indien, ou encore contre le trafic de migrants en Méditerranée, près de côtes Lybiennes et Siciliennes...La liste est longue (voir Wikipédia).

Avant de rejoindre sa dernière demeure à Brest, en juillet prochain, le navire participera à un dernier exercice de l'O.T.A.N. en Atlantique nord.

L'équipement

Doté d'un système de radars et sonars permettant de guetter des présences ennemies dans les bas fonds, le Commandant l'Herminier est aussi équipé de plusieurs mitrailleuses 12-7 et de mitrailleuses de 20mm, destinées aux combats rapprochés, et aussi à l'anti-aérien. La tourelle principale étant elle dotée d'un canon de 100mm, capable de tirer jusqu'à 13km de distance. Depuis 2009, le lance-roquettes a été débarqué, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre ses missions. Spécificité, il est le premier navire de la marine a avoir été équipé de deux moteurs 12 cylindres diesel à bas taux de compression, permettant une meilleure accélération, avec ses 6000cv.