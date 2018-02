Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté ce samedi une résolution demandant une trêve humanitaire en Syrie, alors que selon l’observatoire syrien des droits de l’homme, plus de 500 civils ont été tués en une semaine sous les bombes du régime de Bachar El Assad dans la Ghouta orientale, une zone proche de la capitale syrienne Damas. La résolution a été prise à l’unanimité.

Le texte adopté, maintes fois amendé, "réclame que toutes les parties cessent les hostilités sans délai pour au moins trente jours consécutifs en Syrie pour une pause humanitaire durable", l’objectif étant "de permettre la livraison régulière d'aide humanitaire, de services et l'évacuation médicale des malades et blessés les plus graves". La résolution appelle également "à la levée immédiate des sièges de zones habitées dont la Ghouta orientale, Yarmouk, Foua et Kefraya".

Une application aléatoire

Sera-t-il appliqué ? A la demande de Moscou, des exceptions ont été prévues au cessez-le-feu, concernant notamment des groupes jihadistes. Reste à savoir comment le texte sera interprété, Damas qualifiant de « terroristes » les rebelles soutenus par l’Occident. Le Conseil de sécurité de l’Onu doit se réunir à ce sujet dans quinze jours.