Le convoi du Chantier Bernard sur le chemin du retour

Ils ont déchargé leurs cargaisons en Pologne ce week-end. Arrivée samedi soir, l'équipe de Gilles Auger a été accueillie dans l'entreprise Pepsi&Co à Varsovie. A présent est venu le temps du retour, mais pas seuls.

Une organisation sur place

La deuxième partie de la mission de Saint-Vaast-la-Hougue était de ramener des réfugiés dans le Val de Saire. L'équipe s'est organisée sur place pour prendre contact avec des ukrainiens qui souhaitaient trouver refuge. Gilles Auger raconte comment ils les ont rencontré : "ça a été un moment très intense et très perturbant. Il y a une dizaine de bâtiments avec 5 000 personnes dedans. _On a été confronté à cette misère_. Nous avons dit que nous avions trente places, on nous a présenté une soixantaine de personnes. Il fallait un traducteur et c'était compliqué, on doit choisir, nous avons dit que nous prenions les femmes et les enfants .. Mais c'était très difficile, on se rend compte que les personnes âgées restent sur le carreau... c'est difficile à vivre."

Ils seront donc trente, femmes et enfants, à rentrer avec le convoi à Saint-Vaast-la-Hougue. En amont, l'équipe avait recensé des familles d'accueil pour les réfugiés ukrainiens. Le placement est fait en fonction de certains critères comme le nombre de places dans le logement. "Certains ont noué des liens en Pologne, ils ne veulent pas forcément être séparés, ça se comprend", Gilles Auger continue, "nous ne sommes pas des professionnels de l'humanitaire, mais nous avons nos sensibilités et on essaie de prendre en compte leurs critères pour les accompagner au mieux en fonction de leurs demandes."

Des difficultés particulières attendues

Une fois arrivé en Normandie, il faudra transmettre les documents et informations nécessaires aux autorités, "la préfecture, les mairies et les services de gendarmerie... ils prendront le relai pour l'assistance, les aides financières, les déplacements ou encore la scolarité...". Mais il faudra aussi s'organiser pour les traductions, certains sont déjà volontaires pour donner des cours de français. Mais le patron des chantiers Bernard ne se fait pas d'illusion sur les difficultés, "la barrière de la langue se rajoute aux problèmes psychologiques, à l'éloignement ou encore l'inquiétude pour leurs familles restées sur place".

Un avenir incertain

Mais la solidarité ne s'arrête pas, "certains continuent à préparer des colis pour que les familles soient reçues le mieux possible. Le restaurant le Débarcadère a appelé mon épouse Sylvie pour nous proposer d'arriver mercredi et de nous accueillir", raconte Gilles Auger qui ne réalise toujours pas l'ampleur qu'a pris son appel.

L'équipe ne sait pas encore combien de temps ces réfugiés resteront, "il n'y a pas de souhait de partir ailleurs. _Ils veulent retourner en Ukraine le plus vite possible_... pour l'instant il y a la volonté d'avoir un toit, à manger et un peu de tranquillité avant de repartir", conclut Gilles Auger.

Le convoi devrait être de retour dans le Val de Saire mercredi ou jeudi.