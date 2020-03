Coronavirus : déjà 672 morts en Catalogne

La Catalogne est la deuxième région la plus touchée par la pandémie de Covid-19 en Espagne. Les hôpitaux sont débordés. La star du FC Barcelone Lionel Messi fait un don d'un million d'euros, tout comme l'ancien entraîneur Pep Guardiola.

Le nombre de morts dus au coronavirus en Espagne a passé la barre des 4.000 ce jeudi, avec 655 décès supplémentaires ces dernières 24 heures, selon le dernier bilan du ministère espagnol de la Santé. Quelque 56.188 cas ont été confirmés, dont 11.600 en Catalogne, en augmentation de 19% de mercredi à jeudi, une progression toutefois moins forte que les 27% de la veille.

Avec 672 décès, la Catalogne est la deuxième région la plus touchée d’Espagne, devant celle de Madrid qui à elle seule déplore plus la moitié de la moitié des morts du pays (2.090). Les hôpitaux catalans sont saturés et les personnels soignants multiplient les appels à la population pour demander que le confinement soit strictement respecté.

Face à cette situation, la Catalogne mobilise les détenus de plusieurs prisons pour fabriquer des masques et des blouses à destination du personnel soignant.

Des grands noms du football se mobilisent

L'ancien entraineur du FC Barcelone, Pep Guardiola, fait un don d'un million d'euros pour acheter du matériel médical dont manquent actuellement les centres de soins en Catalogne. L'argent servira également à l'achat de ventilateurs pour les patients et d'équipements de protection pour les personnels de santé.

La clinique hospitalière de Barcelone a quant à elle fait savoir qu'elle avait reçu un don du sextuple Ballon d'or Lionel Messi, capitaine du FC Barcelone. "Merci Leo pour ton soutien et ton engagement", a réagi la clinique sur Twitter. Le don de la star argentine s'élèverait également à un million d'euros, selon le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo.