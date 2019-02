Le corps d'Emiliano Sala identifié après le crash de son avion

Il n'y a plus de doute : le corps récupéré dans l'épave de l'avion qui avait disparu au-dessus de la Manche le 21 janvier a été formellement identifié comme étant celui du footballeur argentin Emiliano Sala, a annoncé jeudi soir la police du comté de Dorset au sud-ouest de l'Angleterre.

Cette confirmation officielle a suscité une grande émotion en Argentine, depuis les habitants du village de Progreso, où Emiliano Sala avait grandi, jusqu'au président argentin Mauricio Macri. "Le corps ramené à Portland (sud de l'Angleterre) aujourd'hui a été formellement identifié par le coroner du Dorset comme celui du footballeur Emiliano Sala", a annoncé la police britannique sur Twitter. "Les familles de M. Sala et du pilote David Ibbotson ont été informées. Nos pensées sont pour eux tous". Le coroner, officier de justice chargé de faire la lumière sur les décès de cause non naturelle, "continuera d'enquêter sur les circonstances de ce décès", a précisé la police. L'épave du monomoteur Piper Malibu qui emmenait le pilote, âgé de 59 ans, et l'ex-attaquant de Nantes, âgé de 28 ans, vers son nouveau club de Cardiff, a été localisée dimanche, à l'endroit où l'avion avait cessé d'émettre, dans la Manche, reposant à 67,7 mètres de fond, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guernesey.

Les recherches pour retrouver l'avion d'Emiliano Sala © AFP

Le corps trouvé dans l'épave a été amené à terre jeudi matin par le navire du Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB), Geo Ocean III, au lendemain de sa récupération, "dans des conditions difficiles", par l'AAIB et "ses prestataires spécialisés". Les tentatives de récupération de l'épave ont, elles, "échoué", avait indiqué mercredi soir l'AAIB, évoquant notamment de "mauvaises conditions météorologiques". Les raisons de l'accident restent inconnues, mais l'AAIB espère avoir collecté suffisamment d'indices en filmant l'épave pour pouvoir faire la lumière sur les circonstances du drame. "Bien qu'il n'ait pas été possible de récupérer l'avion, le long enregistrement vidéo effectué par le ROV (Remotely Operated Vehicle, véhicule sous-marin télécommandé) devrait fournir de précieux éléments" pour l'enquête, avait souligné l'organisme. Le corps avait été aperçu dans l'épave par les équipes de la société privée Blue Water Recoveries, mandatée par la famille d'Emiliano Sala, qui avait relancé les recherches le 26 janvier, deux jours après l'arrêt des opérations de secours coordonnées par la police de Guernesey, grâce aux fonds récoltés via une cagnotte en ligne.

"Quelle tristesse, c'est la pire des nouvelles. Repose en paix Guerrier. Mes condoléances à la famille et aux proches d'Emiliano Sala", a réagi sur Twitter l'ancien international Gabriel Batistuta, originaire comme Sala de la province de Santa Fe.