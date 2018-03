En visite d'Etat en Inde, Emmanuel et Brigitte Macron ont assisté au coucher de soleil sur le Taj Mahal. Une visite également marquée par la signature de nombreux contrats commerciaux.

Escapade romantique pour le couple présidentiel. Pour terminer cette visite d'Etat en Inde, Emmanuel et Brigitte Macron se sont offert ce dimanche un coucher de soleil sur le Taj Mahal, emblématique mausolée moghol de marbre blanc ; un lieu "absolument magnifique" a estimé le président français. Pour l'occasion, le site était inaccessible au public.

13 milliards de contrats signés

Au cœur de cette visite d'Etat, plus de 13 milliards de contrats ont été signés entre des entreprises françaises et indiennes. Le groupe aéronautique français Safran a notamment conclut samedi un contrat de 12 milliards d'euros avec la compagnie aérienne à bas prix indienne SpiceJet. L'entreprise doit assurer la fourniture et la maintenance de moteurs d'avions.

La délégation française s'est aussi satisfaite d'une "avancée majeure" dans le dossier de construction de six réacteurs nucléaires de type EPR en Inde, dossier en discussion depuis plus de dix ans.

"Réformer en profondeur le pays"

Dans sa visite en Inde, Emmanuel Macron s'est par ailleurs adressé à la communauté française expatriée, à laquelle il a assuré qu'il allait "continuer à réformer en profondeur le pays". "Ça ne s'arrêtera ni demain, ni après-demain, ni dans les trois prochains mois", a-t-il précisé.

Nous allons continuer en France à réformer en profondeur. Avec bienveillance, et avec la conviction que notre pays a besoin de ces transformations profondes pour redonner de la force, pour être juste, et pour redonner de la fierté à notre pays. pic.twitter.com/rE1Xiert6r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 11, 2018

Le chef de l'état a aussi appelé à la mobilisation pour aider les pays les plus pauvres à se lancer dans l'énergie solaire en suivant l'exemple indien. Le pays, troisième pollueur de la planette, qui veut multiplier sa production solaire par 25 en sept ans.