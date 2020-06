Le Covid-19 toujours à l'affiche de Kantara

« Les envahisseurs de Beyrouth »

Avec le Covid 19 est apparue une nouvelle pollution : le matériel de protection usagé jeté dans les rues comme sur les chemins. A la ville comme à la campagne, masques et gants usagés constituent ainsi une nouvelle sorte de déchets qui mettent des centaines d’années avant de se dégrader dans la nature qui paye elle aussi les conséquences de cette épidémie.

Le photographe libanais Omar Frangieh a pris plus de 200 photos de ces objets avant de réunir ses clichés sur Facebook en un album intitulé "Les envahisseurs de Beyrouth". Reportage signé Nanette Ziade de Radio Liban 96.2

L’avenir incertain du championnat de football en Egypte

Suspendu depuis le 15 mars, le Championnat national est toujours dans l’expectative. Selon Chérif Solimane, directeur de la rédaction et chef du Desk à Al-ahram Hebdo, même si la reprise semble une solution pour sauver le football d’un naufrage sportif et financier, le spectre du Covid-19 constitue toujours une réelle menace. Reportage au Caire signé Dina Abdel Meguid

Le patrimoine culturel marocain sur marocopedia.com

Marocopedia est une encyclopédie digitale dédiée à la préservation du patrimoine culturel marocain. Une plateforme où sont réunis des documentaires consacrés à plusieurs régions, aux coutumes aux métiers et aux traditions de nombreuses tribus.

Une plateforme gratuite et disponible sur marocopedia.com. Visite guidée en compagnie de son créateur, Issam boutrigue. Reportage signé Nadira belkhoutout, pour SNRT

Le décès d’Albert Memmi, figure de la pensée anticolonialiste francophone

Le philosophe franco-tunisien d’origine juive Albert Memmi est décédé le 22 mai dernier à Paris à l’âge de 99 ans.

Parmi tous ses ouvrages, le livre intitulé « Portrait du colonisé », puis « portrait du colonisateur » avait fait de lui une référence dans les mouvements de lutte contre la colonisation au Maghreb, en Afrique Sub-saharienne et en Indochine.

Au début des années 2000, Albert Memmi avait rencontré le militant nationaliste corse Jean-Guy Talamoni, élu président de l’Assemblée de Corse en 2015. Reportage Pierre-Louis Sardi pour France Bleu RCFM

L’experte-juriste tunisienne Khadija Moalla choisie par The Lancet

Khadija Moalla vient d’être désigné par The LANCET, la revue de santé hebdomadaire la plus célèbre au monde, en tant que « Commissaire au sein de la nouvelle Commission de la santé et du genre, créée par le Lancet, et coordonnée conjointement par l’Institut international des Nations Unies pour la santé mondiale & The Centre for Gender and Global Health at University College London (UCL).

La juriste experte en droit international, droits humains, et droits des femmes, et fait donc partie des 20 commissaires nommés dans le monde entier, choisis parmi les meilleurs et les plus influents experts dans leurs domaines, pour une période de trois ans. Reportage de Mayada SHILI pour RTCI

Le conflit Israélo-Palestinien

Depuis le 28 septembre 2000, Israël a annoncé que tous les accords de paix étaient annulés avec les palestiniens. Occupation des villes et villages qui étaient sous contrôle de l'Autorité palestinienne conformément à l'Accord d'Oslo, construction du mur de séparation entre les 2 Etats, puis reconnaissance par les USA, de Jérusalem comme capitale d'Israël. Correspondance Violette Rafidi, pour La voix de la Palestine.

