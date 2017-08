Le Like de Cédric : la vidéo pour se rendre compte de l'ampleur de la tempête Harvey aux Etats-Unis

Tous les matins à 7h15 et 8h15, Cédric Lang-Roth met en avant ce qui fait le buzz sur internet, Facebook, Twitter. Ce mercredi, une vidéo qui compare des vues de Houston, au Texas, sous les eaux depuis plusieurs jours maintenant. Le résultat est effarant.

La vidéo postée par le journal américain The New York Times fait froid dans le dos. Elle compare des vues de la ville de Houston avant la tempête Harvey et les mêmes endroits il y a quelques jours, sous les eaux. A certains endroits, les inondations arrivent quasiment à hauteur des panneaux de signalisation.

Rappelons que des milliers de personnes ont été évacuées de leurs maisons, à cause de ces inondations. Des dizaines de milliers de militaires ont été déployés sur place pour venir en aide aux populations.