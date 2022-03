Le département d'Ille-et-Vilaine alloue 300 000 euros pour aider les Ukrainiens

Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est réuni ce vendredi 10 mars pour présenter un plan d'action d'aide au peuple ukrainien. Face à la gravité de la situation, le département souhaite agir et se montrer solidaire envers les réfugiés.

Jean-Luc Chenut, le président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine était l'invité de France Bleu Armorique ce vendredi 10 mars pour parler d'une aide d'urgence allouée pour aider les Ukrainiens.

Alors que la guerre dure depuis 16è jour en Ukraine et que des villes sont toujours sous les bombardements russes, le président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine souhaite mettre en place une aide exceptionnelle pour les réfugiés.

300 000 euros du Département

Jean-Luc Chenut explique que "la gravité de la situation avec déjà des milliers de morts, plus de 2 millions de réfugiés, dont un million d'enfants, nécessite la mobilisation de tous, la mobilisation des collectivités, la mobilisation de l'Etat". Le président du Conseil départemental souhaite donc mettre en place un plan d'action qui va être soumise à l'assemblée départementale ce vendredi matin. Un plan "avec deux grands axes : la moitié vers les organisations internationales, vers les dispositifs aussi gérés en lien avec le ministère des Affaires étrangères pour être efficace aussi rapidement que possible. Et puis, un fonds qui nous permettra de soutenir les initiatives locales portées par des collectivités d'Ille-et-Vilaine ou aussi portées par des associations qui nous présenteront des projets" détaille Jean-Luc Chenut.

Une commission spéciale sera constituée d'élus de la majorité et de la minorité pour mettre en œuvre ce plan.

"Notre département a une tradition de solidarité"

Jean-Luc Chenut explique qu'il n'a pas été surpris de la générosité des Brétiliens. "Il y a dans notre territoire une tradition de solidarité, de générosité, de mobilisation" détaille le président du Conseil départemental.