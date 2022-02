Le Département de la Haute-Garonne votera une enveloppe de 100.000 euros en soutien aux Ukrainiens

À l'instar d'autres collectivités qui ont pris la parole via leurs élus, le Conseil départemental de la Haute-Garonne condamne l'attaque russe en Ukraine et votera bientôt une aide.

Dans un communiqué ce 28 février, le Département de la Haute-Garonne explique se joindre à l'Assemblée des Départements de France qui condamne fermement l’attaque de l’armée russe contre l’Ukraine.

"La France, fidèle à ses valeurs et à son message universel, doit exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien, tout en organisant, au plus vite, un dispositif permettant un soutien et un accueil digne aux familles ukrainiennes. Les Départements de France prendront toute leur part à cet effort national", détaille le communiqué de l'association qui rassemble les 102 départements français, et présidée actuellement par le patron de la Côte d'Or, Philippe Bruchot.

Une enveloppe exceptionnelle de 100.000 euros

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne se tient prêt à soutenir financièrement les actions d’aide aux populations victimes de cette guerre. Georges Méric soumettra le 8 mars prochain au vote des élus départementaux, la mobilisation d'une enveloppe exceptionnelle de 100.000 euros à destination des associations agissant sur le territoire ukrainien ou auprès des populations déplacées dans les pays limitrophes.

"Ce conflit veut déstabiliser nos démocraties, qui sont fragilisées par les conséquences de la pandémie, par une crise de valeurs, par la montée des populismes xénophobes, par les injustices d’une société de non partage." - Georges Méric

Comme sur le fronton du Capitole, un drapeau ukrainien orne les façades de l’Hôtel du Département, et un message de soutien sera bientôt affiché à l'extérieur du bâtiment.