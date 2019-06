Le dernier départ des chasseurs alpins du 27e BCA d'Annecy en mission en Côte-d'Ivoire

Les frères d'armes et la famille des chasseurs alpins disent au revoir entre rires et larmes, ils se reverront dans quatre mois

Cran-Gevrier, Annecy, France

Leur mission va durer quatre mois. Les chasseurs alpins du 27e BCA d'Annecy (Haute-Savoie) sont prêts mais impatients d'arriver sur place "c'est l'aboutissement d'un an de travail, ont touche enfin au but" se réjouit la première classe Samuel* pour qui c'est le premier départ à l'étranger.

Les chasseurs alpins partent habillés en civil pour prendre un bus de nuit vers l'aéroport de Paris. Leur avion pour Abidjan en Côte d'Ivoire atterrit peu après 14h heure locale © Radio France - Sarah Gilmant

Sur place, ces soldats d'élite vont assurer des missions de soutien auprès des Nations Unies en Cote d'Ivoire (ONUCI), former les militaires ivoiriens. Ils doivent aussi pouvoir intervenir à tout moment en Côte d'Ivoire ou dans les pays frontaliers en cas de conflit.

"C'est ce qu'il s'est passé au Mali en 2013, des militaires sont venus du Tchad, de France et de Côte d'Ivoire, ça pourrait se passer à nouveau. Ils savent que tout ce qu'ils apprennent pendant leur formation et leur entraînement pourrait servir immédiatement si les choses se compliquent", explique le commandant Jérôme*, "mais il n'y a pas plus de danger en ce moment sur place. Le Sahel reste une zone à risque mais notre détachement est sur place et il n'a pas identifié de menace particulière."

"On appréhende un peu mais on est là pour ça, c'est notre boulot" - première classe Nicolas*

Un mois après la disparition d'Alain Bertoncello, militaire d'élite haut-savoyard tué lors du sauvetage de plusieurs otages au Burkina Faso, au moment du départ, il est impossible pour les militaires et pour leur famille de ne pas penser à ce drame.

Mélanie, conjointe du sergent Grégory* ressent "de la peur, un manque et puis de l'amour. C'est la troisième fois qu'il part en mission à l'étranger et c'est toujours aussi dur de le voir partir et de laisser ses deux enfants ici", confie la mère de famille, les yeux mouillés de larmes. "Je vais louper les deux ans et les neuf ans de mes filles. Heureusement, il y a les réseaux sociaux qui nous permettent de rester connectés. Ce sera dur mais on fera avec", relativise le sergent Grégory*.

Les chasseurs alpins seront informés des détails de leur mission au lendemain de leur arrivée, ce samedi - 27e BCA Annecy

"On doit faire abstraction des drames. De toute façon, c'est notre métier, on a signé pour ça et on y va. Quoi qu'il en soit, on est toujours prêts." - Commandant Jérôme*

La quarantaine de chasseurs alpins du 27e BCA d'Annecy rejoint des centaines d'autres militaires sur le camp militaire du 43e régiment d'infanterie de la Marine en Côte d'Ivoire. En tout, 450 militaires d'élite du 27e BCA d'Annecy partent à l'étranger pour défendre les intérêts de la France.

_*_Les noms de famille des chasseurs alpins sont volontairement retirés. L'anonymat étant primordial pour la protection des soldats et le bon déroulé de leur mission.

