Le deuxième meilleur maire du monde est à Lahr, en Allemagne

Le deuxième maire du monde est à Lahr, en Allemagne, à 50 km de Strasbourg. Wolfgang Müller a été désigné par la City Mayors Foundation pour son action dans l'intégration des migrants dans sa cité.

A Lahr, dans le Bade-Wurtemberg, vivent 45.000 habitants et le deuxième meilleur maire du monde. Wolfgang Müller, maire depuis 1997, a été récompensé par la City Mayor Foundation il y a quelques jours parmi 37 autres maires du monde entier, par exemple, le maire de Cologne, de Munich en Allemagne, de Lampedusa en Italie, ou encore en France, le maire de Grande-Synthe dans le département du Nord. Tous sélectionnés pour leur "courage", leur "compassion et leur compétence" dans l'accueil des migrants.

Le maire de Lahr a été distingué pour son action dans l'accueil et l'intégration des migrants dans sa commune. Depuis 25 ans, Lahr a accueilli 10.000 Russes d'origine allemande après la chute du mur de Berlin, 5.000 étrangers et actuellement plus de 1.300 migrants.

L'intégration par l'éducation et la formation

Selon Wolfgang Müller, la ville de Lahr investit "financièrement, en moyens humains et en moyens techniques" pour favoriser cette intégration avec par exemple un conseil social bilingue mais ce n'est pas tout. Il y a notamment de grands efforts réalisés dans le secteur de l'éducation et de la formation. "Il y a des cours de langues, de l'aide au devoir pour les enfants qui ont du mal en allemand, il y a aussi des professeurs bilingues dans certaines classes".

Mais l'intégration passe aussi par le dialogue entre les religions. "Nous mettons des salles à disposition des différents cultes pour qu'ils puissent dialoguer", explique le maire de Lahr, "et pour qu'ils organisent des événements ensemble pour bannir les préjugés". Mais ce n'est pas tout, des tournois sportifs sont organisés pour intégrer les nouveaux arrivants et des événements interculturels. Par exemple, existe à Lahr, un chœur russe et une cercle de littérature russe créés après l'arrivée des migrants Russes dans les années 90.

Pour autant, Wolfgang Müller sait qu'il y a encore des efforts à faire car l'accès au travail n'est pas toujours évident pour les nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de migrants qui, très diplômés, acceptent des emplois moins qualifiés pour pouvoir travailler. Pour le maire de Lahr, il peut également y avoir de la déception chez les migrants qui espèrent trouver un travail tout de suite en Allemagne. "Le marché du travail est très dure en Allemagne", explique Wolfgang Müller, "à Lahr, l'accueil des réfugiés se passe bien mais il reste encore des efforts à faire, du côté des migrants et du côté des entreprises".