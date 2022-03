"Le drapeau russe ne flottera jamais au dessus de Kiev" affirme Vitali Klitschko, le maire de la ville

Il est, après Volodimir Zelensky, le deuxième visage de la résistance ukrainienne à l'envahisseur russe. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a accepté de répondre aux questions de France Bleu Occitanie lors d'un long entretien ce mardi après-midi. L'ancien champion du monde de boxe (de 2004 à 2005, puis de 2008 à 2013), devenu maire de Kiev en 2004, fait le point sur la situation dans le pays et dans sa ville. "Nous préférons mourir que nous mettre à genou" déclare-t-il alors que sa ville est encerclée par les troupes de Vladimir Poutine.

Vitali Klitschko rend hommage à la solidarité internationale qui s'est organisée depuis trois semaines. Ce fut aussi pour lui l'occasion d'échanger avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. En effet, la capitale d'Occitanie et la capitale ukrainienne sont jumelées depuis 1975. Jean-Luc Moudenc annonce que dans les prochains jours, 400 000 euros seront débloqués par la ville de Toulouse et par Toulouse Métropole pour Kiev et l'Ukraine.

France Bleu Occitanie : Bonjour Vitali Klitschko, est-ce que vous avez dressé un bilan du nombre total de morts ou de blessés depuis le début de l'intervention? Certains chiffres parlaient de 225 morts dans la capitale et de 900 blessés. Ce sont des chiffres que vous confirmez ?

Vitali Klitschko : Je sais que quatre-vingt bâtiments qui abritaient des civils ont été touchés et gravement touchés. Les chiffres sont vraiment terrifiants : onze écoles de Kiev et cinq jardins d'enfants, des écoles maternelles, déplorent des blessés, dont 16 enfants. Jusqu'à hier, on sait que 65 personnes ont été tuées, mais il est possible que ce chiffre soit plus important dans les prochains jours. A Kiev, avant la guerre, il y avait 3 millions d'habitants. On considère que plus de la moitié a déjà quitté la ville.

FBOcc : Plus de la moitié des habitants ont quitté la ville. Est ce que vous craignez justement de ne pas arriver à retrouver le nombre d'habitants qu'avait Kiev avant le conflit?

Vitali Klitschko : Pour le moment, nous devons surtout terminer cette guerre et après cela, on va pouvoir faire revenir nos habitants et reconstruire la ville.

FBOcc : Vitali Klitschko, est ce que vous pourriez nous décrire à quoi ressemble le quotidien des habitants ?

Vitali Klitschko : Beaucoup de gens passent leurs journées dans les abris anti-bombardements et certains y sont depuis plusieurs semaines. Il y a très peu de gens à l'extérieur, dans les rues. Nous avons beaucoup de check-points qui vérifient l'identité des personnes qui se déplacent. Il y en a quasiment à tous les croisements des rues parce que nous avons identifié plusieurs personnes qui faisaient de la diversion pour le compte des occupants.

FBOcc : Qu'est ce que ça vous fait en tant que maire, de voir votre ville comme ça, quasi désertée ?

Vitali Klitschko : Je vois des femmes pleurer, je vois des enfants pleurer, je vois les personnes qui sont en détresse, des maisons qui sont détruites, des traces de bombardements et de roquettes dans ma ville. Et je me demande à quel point il faut être fou pour pouvoir ramener une telle destruction et une telle douleur dans un pays libre et continuer ce genre de choses. Je parle de la direction du gouvernement et des décisionnaires russes. Il est impossible de provoquer ce genre de destruction pour justifier une prétendue dénazification et tenir ce genre de discours de propagande.

FbOcc : Votre est encerclée par l'armée russe depuis plusieurs jours. Est ce que la prise de Kiev est évitable?

Vitali Klitschko : Je vais vous raconter un secret qui n'en est plus un. Il y a trois semaines, les armées russes planifiaient de prendre l'Ukraine en trois jours. Et ça, c'était il y a trois semaines et jusqu'à aujourd'hui, ces plans n'ont pas été réalisés. Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part des Ukrainiens. Je peux l'expliquer : les soldats russes, sont des soldats sous contrat qui reçoivent de l'argent pour ce qu'ils font. Nos soldats, eux, se battent pour leurs familles, pour leurs femmes, pour leurs maisons, pour leurs terres. Et ces deux motivations ne sont pas comparables. Le monde entier est impressionné par le fait que les Ukrainiens résistent à une des plus grandes armées au monde. Et en tant que maire de la ville, je peux vous dire encore une chose : les soldats russes ne rentreront jamais dans la ville de Kiev et le drapeau russe ne flottera jamais au dessus de notre ville. Nous préférons mourir que de nous mettre à genoux.

FBOcc : Le président Zelensky s'est dit prêt à discuter avec Vladimir Poutine, y compris de la Crimée et du Donbass. Est ce que ça peut être une solution pour vous pour sortir de ce conflit ?

Vitali Klitschko : Ce n'est pas un "conflit", c'est la guerre . Elle a été provoquée pour détruire les Ukrainiens. Nous sommes en train de construire un pays européen avec des valeurs européennes où il y a le droit à la parole, aux médias, où il y a toutes les valeurs démocratiques. Mais le président Poutine, lui, aspire à reconstruire l'Empire russe, un système autoritaire. On l'a connu quand nous étions dans l'Union soviétique et nous voudrons jamais y retourner. C'est ça la raison de cette guerre.

FBOcc : Vitali Klitschko, vous vous êtes le maire de Kiev qui est jumelée avec la ville de Toulouse et nous sommes en ligne justement avec Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, qui souhaite vous adresser un message.

Jean-Luc Moudenc : Je saisis l'occasion de cette rencontre pour dire à Vitali Klitschko ce que je lui ai écrit il y a quelques temps déjà, le jour même de l'agression russe. Je voudrais lui dire mon amitié, lui dire notre solidarité. Tous les dimanches, les Toulousains se réunissent pour protester, pour manifester avec les amis ukrainiens qui vivent avec nous. Nous participons bien évidemment depuis le départ à tout l'élan de solidarité, puis à des actions de solidarité envers le peuple ukrainien. Nous commençons à accueillir des réfugiés ukrainiens. Et moi, je voulais lui dire tout simplement mon admiration devant sa détermination, devant le courage des habitants de Kiev et des tous les Ukrainiens. Et aussi cette compréhension que nous avons du fait que, u delà de se battre pour l'indépendance de l'Ukraine, c'est aussi un combat qui dépasse l'Ukraine, c'est à dire un combat pour les valeurs de la démocratie et de l'Europe.

Vitali Klitschko : Je remercie le maire de Toulouse et tous ceux qui nous soutiennent aujourd'hui dans ces heures difficiles. C'est dans ces périodes que nous pouvons voir qui sont nos ennemis et qui sont nos amis. Nous sommes très reconnaissants pour toute aide humanitaire qui est envoyée dans notre ville et dans notre pays, et également pour l'accueil chaleureux que vous offrez à nos déplacés de guerre. Il y a une autre aide dont on a énormément besoin aujourd'hui : ce sont des armes et tout ce qui peut soutenir la résistance de notre armée.

FBOcc : Concrètement, de quoi vous avez besoin matériellement ? A l'exception des armes qu'une ville ne peut, évidemment, pas vous fournir.

Vitali Klitschko : Les occupants russes veulent encercler complètement le pays. Quand nous voyons ce qui se passe avec Marioupol ou Kharkiv nous savons quels sont les plans de nos ennemis. Il y a des milliers de morts, des infrastructures complètement détruites, des hôpitaux à terre, et des manques de médicaments et de toutes autres choses nécessaires à la vie d'une ville. En ce moment, nous faisons des "emplettes" en mettant de côté tout ce qu'on peut, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre en cours. A Kiev, tout fonctionne, mais on voit réellement la catastrophe qui est humanitaire qui se joue aujourd'hui à l'est de l'Ukraine et en tant que "patron" de la ville, je dois faire tout pour prévoir ce type de choses. Nous sommes en train de collecter le maximum de dons pour que nos habitants puissent survivre les semaines à venir et ne crèvent pas de faim.

FBOcc : Jean-Luc Moudenc, qu'est ce que vous pouvez vous faire de plus en tant que maire de Toulouse?

Jean-Luc Moudenc : Il faudrait affiner la concordance entre ce dont ils ont besoin et ce que nous devons donner. Il y a tout un travail qui est fait, en ce moment, par les organisations non gouvernementales et les associations spécialisées. Il y a des Ukrainiens qui sont impliqués avec la Croix-Rouge internationale de façon à ce que les dons, la générosité des Toulousains et des Français ne soient pas inutiles et qu'ils soient au contraire conformes aux besoins. Et le message que nous faisons passer, c'est que les dons financiers sont à privilégier parce qu'on ne sait pas combien de temps cela va durer. Je vais faire voter, cette semaine à la métropole et la semaine prochaine à la mairie de Toulouse, une enveloppe totale de quelque 400 000 euros de subventions. Après, on peut aussi prendre des positions politiques de manière à ce que la France et que l'Union européenne aident politiquement et diplomatiquement l'Ukraine et continuent à fournir des armes. Je crois qu'il est fondamental que nos pays continuent à soutenir militairement l'Ukraine.

Vitali Klitschko : Je peux dire au maire de Toulouse ce dont nous avons réellement aujourd'hui. Il y a une seule personne qui prendra la décision d'arrêter cette guerre. Donc il faut appuyer sur la Russie, là où cette personne se trouve, au Kremlin. Les sanctions fonctionnent d'une façon assez efficace. Arrêtez aussi de travailler avec toutes les entreprises russes ou les entreprises qui travaillent en Russie parce que chaque centime est donné, non pas à la population ou à l'économie russe, mais à l'armée. Cette armée qui essaye de détruire l'Ukraine. Organisez également des manifestations auprès des consulats et des ambassades russes pour soutenir l'Ukraine afin que la guerre puisse se terminer. Il faut être proactif et ne pas attendre parce que ça peut toucher chacun d'entre nous.

FBOcc : Jean-Luc Moudenc vous êtes d'accord ?

Jean-Luc Moudenc : Oui, tout à fait d'accord. Il faut maintenir une pression sur la Russie, ne pas se laisser impressionner par les rodomontades du dictateur du Kremlin. Continuer la pression. Continuer les sanctions économiques. On ne sait pas combien de temps cela va durer. Donc, il faut être dans une disposition d'esprit qui ne soit pas l'immédiateté, mais bien une constante au côté de mes amis ukrainiens.

FBOcc : Merci, monsieur Moudenc. Merci beaucoup Vitali Klitschko.

Vitali Klitschko : Merci beaucoup (ndlr : en français)