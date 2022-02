Le drapeau ukrainien a été hissé sur la mairie de Laval ce vendredi afin de marquer l'attachement de la ville à la paix et son soutien à l’Ukraine. Plusieurs lieux emblématiques, dont le château, seront illuminés à partir de ce soir en bleu et jaune.

Le drapeau ukrainien flotte sur la mairie de Laval, le château et le viaduc illuminés en bleu et jaune

Les élus de la ville de Laval et de l'agglomération invitent les habitants à répondre à l'appel lancé par la Ligue des Droits de l'Homme et la Maison de l'Europe pourun rassemblement en solidarité avec le peuple ukrainien ce samedi 26 février à 12h30sur le parvis de la mairie.

Le drapeau ukrainien a par ailleurs été déployé sur le fronton de la mairie au côté de celui de la France et de l'Europe. L'Hôtel de Ville, le viaduc, le château neuf, les bains-douches et les jets d'eau seront illuminés à partir de ce vendredi soir en bleu et jaune, couleur du drapeau ukrainien.