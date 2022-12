Le festival de Cannes demande la "libération immédiate" de l'actrice iranienne Taraneh Alidoosti

Taraneh Alidoosti était au festival de Cannes en mai dernier pour son rôle dans le film "Leïla et ses frères".

Ce lundi, le Festival de Cannes "condamne fermement" l'arrestation et demande la "libération immédiate" de l'actrice et militante iranienne Taraneh Alidoosti. Elle a été arrêtée samedi en Iran, après avoir soutenu le mouvement de contestation dans son pays. Une mobilisation déclenchée à la mi-septembre après la mort de Mahsa Amini et qui entre dans son quatrième mois.

La personnalité la plus célèbre arrêtée par le régime

"Solidaire du combat pacifique qu'elle mène pour la liberté et le droit des femmes", le Festival de Cannes lui a adressé lundi "tout son soutien" sur les réseaux sociaux. Taraneh Alidoosti est la personnalité la plus renommée arrêtée en lien avec ce mouvement de contestation qui agite l'Iran. Le directeur du festival du film de Toronto, au Canada emboîte le pas : "J'espère qu'elle sera libérée bientôt pour continuer à représenter la force du cinéma iranien".

Elle était au festival en mai dernier

Taraneh Alidoosti, 38 ans, est connue à l'étranger pour avoir joué dans des films primés du réalisateur Asghar Farhadi, dont "Le client", Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2017. Elle a aussi joué dans le film de Saeed Roustayi "Leïla et ses frères", présenté cette année au Festival de Cannes qui a remporté les Prix de la critique internationale et celui de la citoyenneté. Il a été interdit en Iran car ce film, qui décrit le quotidien d'une famille pauvre dans un pays au bout du gouffre économique, n'avait pas obtenu les autorisations du régime.