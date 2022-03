Le festival de Confolens se mobilise pour la population civile en Ukraine

Le festival de Confolens se mobilise pour l'Ukraine. Le festival des cultures et folklores du monde, depuis 60 ans, veut être un lieu de paix et de dialogue entre les peuples. La guerre en Ukraine est d'autant plus insupportable que la Russie et l'Ukraine ont souvent été invitées au festival.

Le festival des cultures et folklores du monde, depuis 60 ans, veut être un lieu de paix et de dialogue entre les peuples, dans la fraternité. La guerre en Ukraine est d'autant plus insupportable pour les organisateurs du festival que la Russie et l'Ukraine ont souvent été invitées au festival, qui se déroule traditionnellement autour du 15 Août. La dernière fois qu'une troupe ukrainienne est venue à Confolens, c'était en 1976. Devant les très nombreuses demandes des particuliers, le Festival de Confolens a décidé ce mardi de centraliser les dons pour les produits d'hygiène, les conserves, les produits secs.

La ville Confolens prône le dialogue entre les peuples depuis bientôt 60 ans © Radio France - Pierre MARSAT

C'est peut-être un symbole : les couleurs du drapeau ukrainien et de la ville de Confolens sont les mêmes, bleu et jaune. Mais l'association du festival se refuse à prendre quelque parti que ce soit dans le conflit actuel. Elle oeuvre depuis 60 ans pour l'amitié entre les peuples. Malgré tout, c'est pour aider la population civile ukrainienne que les bénévoles se manifestent en nombre. L'urgence est là : la population civile souffre depuis bientôt une semaine de conflit. Mais pas question de faire n'importe quoi. Tout doit être préparé et organisé. On peut apporter des dons en nature, de l'hygiène, de la nourriture, au bureau du festival à côté du cinéma de Confolens, ou téléphoner au 05 45 84 00 77