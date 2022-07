Le gouvernement appelle les Français "à des petits gestes" pour économiser l'énergie

Le gouvernement a appelé, ce mercredi, les Français à multiplier "les petits gestes du quotidien", afin d'économiser de l'énergie dans la perspective d'une coupure de l'approvisionnement en gaz russe à l'automne. Les autorités ne prévoient cependant pas de mesures contraignantes pour rendre effectif cet appel à économiser l'énergie.

La Commission européenne a, de son côté, dévoilé ce mercredi un plan pour passer l'hiver et réduire la dépendance de l'Union Européenne au gaz russe.

Olivier Véran demande aux Français d'économiser l'énergie

"Nous demandons un effort aux citoyens, aux Françaises et aux Français", a affirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres, estimant qu'il "n'y a pas de petit geste" en matière d'économie d'énergie.

"Chaque énergie que nous sommes capables collectivement d'économiser aujourd'hui, c'est de l'énergie dont nous serons sûrs de pouvoir disposer l'automne et l'hiver prochains", a-t-il expliqué, avant de citer quelques exemples qui permettraient de réduire la consommation.

"Quand on part en week-end ou en vacances, on débranche un maximum de prises électriques parce qu'elles continuent sinon de consommer de l'énergie", a-t-il souligné, appelant également à couper le wifi, à "baisser un peu la clim, maintenant que les températures sont appelées à diminuer" et à éteindre la lumières dans les pièces qui ne sont pas utilisées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un appel sans mesure contraignante

"Ces gestes du quotidien ont un très fort impact sur notre consommation énergétique. C'est bon pour nos réserves et évidemment pour la planète", a insisté le porte-parole, après avoir rappelé que l'État va également prendre des mesures pour économiser l'énergie et que les entreprises sont aussi appelées à le faire.

Olivier Véran a toutefois écarté toute contrainte pour obliger les Français à économiser de l'énergie : "Ce n'est pas notre philosophie", a-t-il assuré

La Commission européenne annonce un plan afin de réduire la dépendance énergétique de l'UE au gaz russe

La Commission européenne a d'ailleurs présenté, ce mercredi, un arsenal de mesures qui permettront aux Vingt-Sept d'affronter une éventuelle interruption des approvisionnements russes -qui constituaient jusqu'à l'an dernier 40% de leurs importations.

Ce plan prévoit de réduire de 15% la demande européenne de gaz pour surmonter la chute des livraisons russes, en limitant notamment le chauffage de certains bâtiments ou en incitant les entreprises à réduire leurs besoins.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Commission considère le nucléaire "comme une option" envisageable

L'arsenal de mesures proposées par Bruxelles vise donc à réduire la consommation annuelle de gaz dans l'UE de l'ordre de 25 à 60 milliards de m3.

Dans le détail, 11 milliards de m3 de gaz pourraient être économisés grâce à la baisse du chauffage ou de la climatisation des bâtiments ; entre 4 et 40 milliards de m3 seraient épargnés sur la combustion de gaz pour la production d'électricité ; et 10 à 11 milliards sur la demande industrielle, dont le carnet de commandes a en partie diminué sous l'effet de la flambée des cours des matières premières.

Par ailleurs, "d'importantes économies peuvent être réalisées en déployant _des sources de chaleur différentes pour le chauffage urbain et des pompes à chaleur_" chez les particuliers, tandis que des campagnes de communication devraient inciter les ménages à baisser le thermostat d'un degré cet hiver, ajoute le document.

Dans son projet, Bruxelles propose aux États de "passer au nucléaire là où c'est une option" envisageable, et demande aux pays désireux de renoncer à l'atome civil de reporter leurs projets de fermeture de centrales nucléaires. Et pour minimiser les interruptions des centrales électriques au gaz, des générateurs d'appoint fonctionnant au diesel devront pouvoir prendre le relais "pour au moins cinq jours".

Des mesures "intéressantes" mais qui "ne sont pas appliquées" selon un expert

Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting, considère que ces mesures sont "intéressantes", mais rappelle que "la Commission n'est pas compétente dans ce domaine-là, donc il ne s'agit là que de propositions".

"Ce qui m'inquiète un peu, ajoute le consultant, c'est que beaucoup de ces mesures sont déjà dans la loi en France (le chauffage des bâtiments à 19 degrés, la climatisation à 26 degrés et l’extinction de l'éclairage des enseignes commerciales la nuit), or ces décisions ne sont pas appliquées".

L'expert estime que "la Commission européenne devrait être en mesure de proposer une grille de lecture sur les industries essentielles et non essentielles, celles qui pourraient être coupées ou non" et s'avoue très inquiet pour les mois à venir : "il faut voir que le gaz est coupé progressivement pour faire progressivement monter les prix tout en diminuant les volumes". "Il faut donc bien se préparer au pire" conclue Nicolas Goldberg.

Inquiétudes quant à la réouverture du gazoduc Nord Stream

Le gazoduc Nord Stream, par lequel transite un tiers des livraisons de gaz russe à l'UE, est fermé depuis le 11 juillet pour une maintenance de routine qui doit s'achever ce jeudi. Mais les Européens redoutent que Moscou refuse de relancer l'approvisionnement en gaz. Les semaines précédentes, la Russie avait déjà sabré de 60% ses acheminements via Nord Stream.