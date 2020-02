Le gouvernement grec va construire une barrière flottante sur la mer Egée pour lutter contre les migrants

Ces "systèmes flottants", qui pourraient être "des barrières ou des filets", "longs de 2,7 kilomètres", seront mis en place par les forces armées grecques, selon le texte de l'appel d'offres. D'une hauteur de 1,10 m dont cinquante centimètres seraient au-dessus du niveau de la mer, ils devraient être équipés de lumières.

La Grèce est redevenue en 2019 la première porte d'entrée des migrants et des réfugiés en Europe, un casse-tête pour le gouvernement qui craint la poursuite de ce flux cette année. Depuis son élection en été 2019, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a durci les procédures que doivent suivre les migrants pour obtenir l'asile et pour séjourner en Grèce.

Des îles grecques au bord de l'asphyxie

Plus de 40.000 demandeurs d'asile s'entassent actuellement dans des camps insalubres sur des îles grecques de la mer Egée comme Lesbos et Samos, alors que leur capacité n'est que de 6.200 personnes. Le HCR a comptabilisé en 2019 plus de 59.700 arrivées en Grèce par mer et plus de 14.800 par voie terrestre, principalement via la frontière avec la Turquie. Soit un total de 74.600 arrivées en 2019. Plus de 3.000 nouveaux migrants sont entrés en Grèce depuis le début de l'année 2020, dont la moitié par la mer, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Des milliers de grecs manifestent contre les migrants dans le port de Mytilene à Lesbos, le 22 janvier 2020. © AFP - Angelos Tzortzinis

Ces derniers jours des milliers d'habitants ont manifesté sur les ports de ces îles proches de la Turquie "Nous voulons récupérer nos îles, nous voulons récupérer nos vies" pouvait-on lire sur les banderoles.

Le camp de Moria sur l'île de Lesbos accueille plus de 19.000 demandeurs d'asile pour une capacité de 2.840 personnes. Les violences entre demandeurs d'asile sont fréquentes. Deux d'entre eux ont été tués à l'arme blanche dans le camp de Moria en janvier.