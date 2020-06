Le Griffon, nouveau véhicule de l'armée de terre, en phase de test dans les Alpes

Les troupes de montagne fêtent la Saint-Bernard au mois de juin (le 15 juin). Saint-Bernard-de-Menthon, leur saint patron. Alors la 27e brigade d'infanterie de montagne organise cette année, coronavirus oblige, une "Saint-Bernard connectée", avec collecte de fonds en ligne et de nombreux hommages aux soldats blessés ou tués en intervention.

C'est aussi l'occasion de se pencher sur les évolutions technologiques notables dans l'armée. Par exemple, ce nouveau véhicule reçu par l'armée de terre : le griffon. Et nos soldats des Alpes sont chargés de l'expérimenter et de s'y former en premier.

Des véhicules de 7m60 par 3m40 © Radio France - 27e BIM

Qu'a de spécial ce nouveau griffon ?

Le Sergent Grégory, du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins fait partie des formateurs sur cette nouvelle machine testée dans les Alpes, avant d'équiper l'ensemble de l'armée.

Blindage anti-mines et communications renforcées : Griffon apporte un saut technologique © Radio France - 27e BIM

25 tonnes, 3.50 mètres de haut, 7.60 mètres de long. Et pour l'instant, le 13e BCA tente de l'apprivoiser sur les pentes des Alpes. Le sergent Grégory explique qu'il va progressivement remplacer le véhicule précédent, devenu obsolète, et qu'il pourra fonctionner "avec a minima deux personnes, mais surtout pour transporter les équipes de l'armée de terre" partout où l'armée déploie son infanterie : sur tout type d'opération, Barkhane au Sahel, Chamal au Levant, où les opérations OTAN en Norvège".

La phase de test est toujours en cours, les griffons entrent dans un procédé de transformation de tout le matériel de l'armée, le programme "Scorpion". C'est en gros de permettre un maximum d'échanges de données en temps réel, et de faire communiquer tous les équipements et véhicules de l'armée entre eux, avec le plus possible de systèmes automatisés. Une évolution technologique majeure pour la défense nationale.