Le Jacques Chevallier, un gros navire militaire construit à Saint-Nazaire, prend la mer

On a tendance à l'oublier mais les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ne fabriquent pas que des gros bateaux de croisière. Non, ils font aussi de la construction militaire. La preuve avec le départ imminent, si tout va bien ce vendredi à 17h45, du Jacques Chevallier. Un Bâtiment Ravitailleur des Forces de la Marine Nationale, le premier d'une série de quatre. Au total, c'est 1,7 milliard d'euros pour les Chantiers et Naval Group, représentant plus de huit millions d'heures de travail jusqu'en 2029. Le commandant du premier BRF, Pierre Ginéfri, a accepté de nous rencontrer à quelques heures du départ. Entretien.

France Bleu Loire Océan : comment s'est déroulée la construction de ce navire militaire ?

Pierre Ginéfri : À une vitesse grand V et dans une très bonne entente avec les Chantiers. Le bâtiment a été assemblé en 50 jours et tout le reste a suivi rapidement. Chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau ! Les Chantiers ont l'habitude de construire de gigantesques bateaux en un temps record, ça a été le cas pour celui-là. Assister à la naissance de notre gros bébé, je peux vous dire que ça a été une aventure incroyable.

Parce que vous avez vécu sur place ?

Oui, certains de mes hommes depuis presque deux ans. Pour ma part ça fait un an et demi. Nous sommes hébergés dans un camping de Saint-Brévin-les-Pins en mobil-home. C'est l'apprentissage de la collectivité avant l'heure, mais je peux vous dire que mes marins étaient ravis. La région est magnifique, traverser le pont de Saint-Nazaire matin et soir, c'était un bonheur et puis à 3 dans un mobil-home, on a bien plus d'espace qu'à 130 sur 190 mètres de long !

Ce bâtiment ravitailleur des forces est pourtant le plus gros navire de la Marine française après le Charles-de-Gaulle ?

C'est juste. 190 mètres de long, 30.000 tonnes, il est capable d'embarquer 1.500 tonnes de matériel, et 13.000 m³ de carburant. Bien plus gros que ses prédécesseurs. Le ravitailleur, sa fonction première, c'est d'assurer le ravitaillement en pleine mer du porte-avion et de ses escortes. Il s'agit d'apporter des munitions, de la nourriture, du kérosène pour les frégates, du gasoil pour le porte-avion, il faut aussi récupérer les déchets, les pièces défectueuses, parfois les blessés également quand on est dans une zone de combat. N'oublions pas sa deuxième fonction, le Jacques Chevallier est un navire de guerre. Il est très bien défendu à bord avec des missiles anti-aérien, des radars, des canons. C'est un BRF dernière génération, car il est numérisé, automatisé, à propulsion électrique.

Il faut donc plus de temps pour le prendre en main ?

Comme tout outil technologique, il y a une notice. La nôtre fait des dizaines de milliers de pages ! On a commencé à le prendre en main évidemment, mais les essais vont se poursuivre. À Brest d'abord, puis dans notre port d'attache Toulon avant la livraison mi-juillet et le départ pour notre première mission.

A quelques heures du départ, comment vous sentez-vous ?

Impatient ! (rires) Ça fait un an et demi que j'attends. J'ai navigué avec son vieux prédécesseur, la Marne, que le Jacques Chevallier d'ailleurs doit remplacer. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Celui-ci, tout comme les trois autres BRF que les Chantiers de l'Atlantique et Naval Group doivent construire d'ici à 2029, est conçu pour durer 40 ans. Déjà adaptés au futur porte-avion, le remplaçant du Charles-de-Gaulle qui sera, comme vous le savez, construit à Saint-Nazaire aussi à partir de 2028.

