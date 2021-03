Le Japon commémore les dix ans de la catastrophe de Fukushima

Le 11 mars 2011 l'un des séismes les plus puissants jamais enregistrés entrainait un tsunami dévastateur sur les côtes nord-est du Japon, provoquant le plus grave accident nucléaire depuis le drame de Tchernobyl en 1986. Des cérémonies commémoratives sont organisées au Japon, toujours meurtri.

Le Japon commémore ce jeudi les dix ans de l'une des pires catastrophes de son histoire. Le 11 mars 2011 l'un des séismes les plus puissants jamais enregistrés entrainait un tsunami dévastateur sur les côtes nord-est du pays, provoquant le plus grave accident nucléaire depuis le drame de Tchernobyl en 1986. Plus de 18.000 personnes sont mortes ou ont été portées disparues, noyées par la vague géante, et des dizaines de milliers d'habitants ont dû fuir les régions rendues inhabitables par les radiations.

Villes fantômes

Dix ans après, les villes hantées par le désastre et la menace persistante des radiations s'interrogent toujours : comment rebâtir une communauté ? Jusqu'à 12% du département de Fukushima, soit plus de 1.650 km2, avaient été interdits d'accès dans les mois ayant suivi la catastrophe, et jusqu'à 165.000 habitants avaient évacué, par obligation ou par choix. De nombreuses zones ont été déclarées à nouveau habitables par les autorités à la suite de travaux intensifs de décontamination ces dernières années. Mais selon l'AFP beaucoup des "déplacés" de Fukushima sont réticents à revenir, en dépit d'incitations financières de l'État et de loyers bon marché.

Environ 337 km2, soit 2,4% de la superficie du département de Fukushima, demeurent actuellement inhabitables, et la population des déplacés est tombée à environ 36.000 personnes, selon des chiffres officiels que de nombreux experts jugent toutefois largement sous-évalués. Le gouvernement n'a pas fixé de date pour la levée des ordres d'évacuation restants, et de gros doutes persistent sur la durée du démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi, censé encore prendre de 30 à 40 ans. Seulement 15% de la zone de décontamination spéciale délimitée par le gouvernement ont été complètement nettoyés à ce jour, a dénoncé l'organisation environnementale Greenpeace dans un rapport publié la semaine dernière, en se basant sur ses propres mesures des radiations.

Fukushima 10 ans après : une zone radioactive où un retour est impossible © Visactu

Encore 30 à 40 ans de travaux à Fukushima

Environ 5.000 personnes travaillent encore quotidiennement sur le site de la centrale de Fukushima Daiichi, dont les réacteurs 1 à 4 avaient été gravement endommagés après le tsunami du 11 mars 2011. Des enchevêtrements de ferraille çà et là, comme au sommet du réacteur numéro 1 au toit toujours décapité, rappellent la violence de la catastrophe. Et avec leurs signaux sonores stridents, les dosimètres mobiles disposés un peu partout ne rassurent guère. Depuis dix ans, les pourtours des réacteurs ont été déblayés, de nouvelles digues construites, des barres de combustible intactes retirées avec des grues géantes. Mais le plus dur reste à faire : extraire près de 900 tonnes de combustible fondu avec d'autres débris devenus, eux aussi, hautement radioactifs.

Le développement au Royaume-Uni d'un bras robotique spécial ayant été retardé par la pandémie, le démarrage du retrait du combustible fondu a été repoussé d'un an, à 2022 : presque une bagatelle pour un démantèlement devant encore durer 30 à 40 ans, au mieux. Par chance, le puissant séisme qui a de nouveau secoué le nord-est du Japon le 13 février dernier n'a pas provoqué de tsunami ni causé de dégâts majeurs, y compris à Fukushima Daiichi. Cela a toutefois accéléré l'écoulement de l'eau de refroidissement dans plusieurs réacteurs, a constaté l'opérateur Tepco. Mais la situation est sous contrôle, assure le groupe, comme cette eau est maintenue en circuit fermé et pompée.

L'eau souterraine des montagnes voisines, devenant radioactive en s'infiltrant dans le sous-sol des réacteurs, a longtemps été un gros problème, désormais atténué par un "mur de glace" de 30 mètres de profondeur et 1,5 kilomètre de longueur sous les réacteurs. Mais à cause de la pluie également, environ 140 m3 d'eau radioactive par jour en moyenne ont été générées en 2020 sur le site. Ces eaux contaminées, filtrées mais contenant toujours du tritium, s'accumulent actuellement dans un millier de citernes bleues, grises et blanches sur le site. Les capacités de stockage sur place arrivant à saturation à l'été 2022, la solution d'un rejet progressif en mer s'est imposée, mais le gouvernement japonais n'a pas encore officialisé cette décision politiquement très sensible.



La filière nucléaire japonaise en souffrance

Avec une grande partie des réacteurs du pays à l'arrêt ou en voie de démantèlement, la filière nucléaire japonaise dans son ensemble peine toujours à se remettre de la catastrophe. Le gouvernement est cependant favorable à une relance de la filière, pour réduire l'importante dépendance énergétique du pays, et aussi ses émissions de CO2 en vue de son nouvel objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

Actuellement, seuls neuf réacteurs nucléaires sont opérationnels dans le pays, contre 54 avant mars 2011, et le démantèlement de 24 réacteurs est déjà acté. Tous les réacteurs japonais avaient été mis à l'arrêt après l'accident, pour renforcer drastiquement les normes nationales de sécurité nucléaire. La part de l'atome dans la production d'électricité du pays représentait seulement 6,2% en 2019, contre 30% avant 2011, selon des données officielles. L'objectif actuel du gouvernement est de la porter à 20-22% d'ici 2030. Cet objectif, en cours de révision, paraît toutefois impossible à atteindre aux yeux de nombreux experts.

Toutefois, une majorité de Japonais sont hostiles au nucléaire depuis Fukushima. Et des dizaines de contentieux, initiés par des riverains de centrales pour s'opposer à leur réouverture, sont toujours en cours. Les nouvelles normes de sécurité nucléaire, les démantèlements et la maintenance des centrales entraînent par ailleurs des coûts astronomiques. Début 2020, l'agence de presse japonaise Kyodo avait chiffré ces coûts à 13.460 milliards de yens (plus de 106 milliards d'euros). Cette estimation n'incluait pas les coûts du démantèlement de Fukushima Daiichi et des travaux de décontamination de la zone, probablement encore plus élevés.

"L'avenir du nucléaire est très sombre" au Japon, a estimé ce mois-ci Takeo Kikkawa, un expert universitaire conseillant le gouvernement en matière de programmation énergétique. Ce sera au mieux une énergie de transition car le renouvellement du parc nucléaire n'est pas prévu, a-t-il ajouté. Les acteurs nippons de la filière préfèrent ainsi davantage investir dans les énergies renouvelables, un secteur bien plus rentable et dans lequel le Japon veut désormais accélérer. En juin dernier, Tepco a notamment annoncé son intention d'investir environ 2.000 milliards de yens (près de 16 milliards d'euros) sur dix ans pour se renforcer dans les énergies vertes. Toshiba et Hitachi ont quant à eux abandonné ces dernières années leurs projets de centrales nucléaires au Royaume-Uni.