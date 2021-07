Le Japon étend l'état d'urgence sanitaire, une semaine après le début des Jeux olympiques

Les autorités japonaises ont décidé de rallonger l'état d'urgence sanitaire à Tokyo jusqu'au 31 août, et de l'étendre à quatre nouveaux départements. "L'infection (liée au Covid-19) se propage à une vitesse jamais atteinte auparavant", notamment dans la région du Grand Tokyo, a relevé Yoshihide Suga, le Premier ministre, une semaine après le coup d'envoi des Jeux olympiques dans la capitale nippone.

Un état d'urgence moins strict qu'un confinement

L'état d'urgence sanitaire est donc étendu à Osaka, dans l'Ouest du pays, et dans trois départements limitrophes de Tokyo: Kanawaga, Saitama et Chiba. Annoncé le 8 juillet, il est moins strict qu'un confinement et devait prendre fin le 22 août. L'état d'urgence sanitaire nippon réduit les heures d'ouverture des restaurants et des bars et interdit la vente d'alcool. Les restrictions concernent les manifestations culturelles et sportives : les compétitions des Jeux olympiques sont en grande majorité à huis-clos.

10.000 cas de Covid quotidiens, une première pour le Japon

La capitale japonaise a enregistré un record de nouvelles infections jeudi avec 3.865 nouveaux cas, tandis que le nombre de cas quotidiens au niveau national a dépassé les 10.000 pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Ce vendredi, 3.300 cas supplémentaires ont été recensés à Tokyo.

27,6% de la population vaccinée

Une inquiétude dans le pays alors que la vaccination y a démarré plus lentement que dans les autres états industrialisés. Seulement 27,6% de la population nationale est totalement vaccinée selon les derniers chiffres quotidiens du gouvernement.

Face à cette nouvelle flambée de cas et à l'engorgement des dispositifs de vaccination, le gouvernement japonais a approuvé ce vendredi le recours au vaccin d'AstraZeneca pour les personnes âgées de 40 ans ou plus. Jusqu'ici seuls les vaccins de Pfizer et de Moderna étaient autorisés au Japon.

27 nouveaux cas de Covid aux JO

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont, eux, fait état vendredi de 27 nouveaux cas chez des personnes liées à l'événement, dont trois sportifs, le chiffre quotidien le plus élevé à ce jour.

Mais le Comité international olympique conteste tout lien éventuel entre la tenue des JO et la recrudescence actuelle de la pandémie au Japon, qui avait commencé dès fin juin, avant même la tenue des Jeux. Le directeur de la communication du Comité international olympique Mark Adams défend les mesures préventives pour lutter contre le Covid au sein du Village olympique.

La prolongation de l'état d'urgence sanitaire pourrait également compromettre la présence de spectateurs aux Jeux paralympiques, qui doivent débuter le 24 août.