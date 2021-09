Le maire d'Oloron remet la médaille de la Ville à deux membres des gouvernements espagnol et portugais

Ce week-end de commémorations au camp de Gurs, près d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), s'est achevé par une remise de médaille, à la mairie d'Oloron ce dimanche après-midi, au ministre des Affaires étrangères portugais Augusto Santos Silva - absent pour cause de deuil national au Portugal après la mort de l'ancien président Jorge Sampaio cette semaine - et au secrétaire d'État espagnol Fernando Martinez Lopez.

Une médaille en hommage aux milliers de Républicains espagnols qui, après avoir fui la dictature de Franco, ont été internés en Béarn, à Gurs, à partir de 1939, et aux centaines de combattants portugais qui, sous la dictature Salazar, les avaient rejoints, avant de s'engager dans la Résistance, en France, entre 1940 et 1944.

"Nous en avons identifié 349 pour l'instant, explique la présidente de l'association oloronaise France-Portugal, Elsa Godfrin. Mais nous pensons qu'il y en a eu en réalité beaucoup plus, dans la mesure où, très souvent, des noms portugais et des noms espagnols ont été confondus. "

C'était la première visite du secrétaire d'État espagnol Fernando Martinez Lopez à Gurs. Il y a ressenti "beaucoup d'émotion" et a tenu à rappeler combien il était important de se souvenir de ces années de totalitarisme, en particulier en ce moment, alors que "l'extrême droite avance, en Espagne comme partout en Europe". Il a également insisté sur le devoir de mémoire et "la nécessité de transmettre cette partie de l'Histoire aux plus jeunes générations. L'extrême droite est un danger, pour la démocratie et pour la liberté".

En tout, environ 500 000 Espagnols ont émigré en France pendant la dictature de Franco (1939-1975). Parmi eux, il y avait donc des centaines de Portugais.