Le maire de Metz et son homologue de Trêves demandent plus d'argent au Luxembourg

Dominique Gros, avec Wolfram Leibe, réclame une plus grande compensation fiscale au Luxembourg - 200 millions - pour les 100.000 frontaliers français qui payent leurs impôts au Grand-Duché mais qui vivent et utilisent les services en France, des services à la charge des collectivités françaises.

Metz, France

Coup de gueule du maire de Metz concernant le Luxembourg. Dans le cadre de la campagne des élections européennes et des enjeux d'"harmonisation sociale et fiscale", Dominique Gros, qui soutient la liste PS-Place publique, demande une plus grande compensation fiscale au Grand-Duché sur la question des frontaliers. Il a co-signé ce lundi avec le maire de Trêves en Allemagne un courrier adressé au Président Macron et à la Chancelière Merkel.

200.000 frontaliers au Luxembourg

Pour le maire de Metz, l'équation n'est clairement pas en faveur des territoires frontaliers français et allemands. Les 200.000 frontaliers au Luxembourg, dont 100.000 Français et 45.000 Allemands, payent leur impôt sur le revenu au Grand-Duché mais vivent de l'autre côté de la frontière. Selon Dominique Gros, le Luxembourg engrange des revenus fiscaux sans avoir la charge des services (écoles, transports, culture) utilisés par les frontaliers.

On nous demande d'élargir l'A31, de faire des trains plus grands mais au seul bénéfice du Luxembourg!

Une situation injuste pour Dominique Gros : "En Lorraine, nous avons des frais considérables et il serait normal que le Luxembourg rééquilibre les choses en notre faveur". Le maire de Metz a chiffré la compensation fiscale en faveur des collectivités locales françaises à 200 millions d'euros par an. Sachant que selon l'élu, la Suisse verse 160 millions d'euros par an à la France en compensation fiscale pour ses frontaliers. "On nous demande d'élargir l'A31, de faire des trains plus grands, mais tout ça au seul bénéfice du Luxembourg!", tempête Dominique Gros qui espère "un rendez-vous fiscal tôt ou tard" avec le voisin luxembourgeois.