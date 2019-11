Le militaire français tué au Mali avait des liens avec l'Hérault

Hérault, France

Le brigadier Ronan Pointeau, du 1er régiment de spahis de Valence, a été tué ce samedi 2 novembre au Mali par un engin explosif lors de l’opération Barkhane. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique.

"C’est un drame pour sa famille et pour la Ville de Frontignan où vivent sa maman et son frère depuis plusieurs années. Nous avons été à leurs côtés avec les autorités militaires dès l’annonce du décès. Au nom de tous les habitants de Frontignan la Peyrade, je leur adresse mes plus sincères condoléances ainsi qu’à toute sa famille, ses amis et ses collègues du régiment" écrit dans un communiqué Pierre Bouldoire le maire de la ville. Il a demandé que les drapeaux de la Ville de Frontignan soient mis en berne.

Une enfance près de Montpellier

Né à Castres (Tarn), Ronan Pointeau est arrivé à Lattes lorsqu'il était enfant. Il y a fréquenté le collège Georges-Brassens et a fréquenté le club de football de la commune puis a déménagé à Castelnau-le-Lez . Il a poursuivi sa scolarité au collège Frédéric-Bazille puis au lycée Georges-Pompidou avant de s’engager sous les drapeaux en 2016.

Un hommage national sera rendu à M. Pointeau, mort pour la France.