Le ministre des Transports libanais en visite à Cherbourg

Une dizaine de jours après la venue du ministre des Transports français Jean-Baptiste Djebbari à Beyrouth, c'est son homologue libanais qui s'est rendu ce lundi au chantier naval des Constructions mécaniques de Normandie (CMN) de Cherbourg. Ali Hamiyé a notamment visité les ateliers de l'entreprise. Une visite "technique" qui symbolise le retour des relations diplomatiques entre la France et le Pays du Cèdre, perturbées par la crise sanitaire.

"Nous avons trois objectifs : d'abord, définir un nouveau cadre juridique pour les ports libanais, afin d'avoir une base pour la participation du secteur privé au côté de l'Etat libanais ; deuxièmement, améliorer les services qu'on a dans nos ports ; et enfin, troisième objectif : avoir plus de services dans les ports au Liban", explique le ministre Ali Hamiyé. Avec 220 km de côtes, le Liban veut affirmer sa position à l'est de la Méditerranée. Un pays dont la capitale, Beyrouth, a vu son port dévasté par une double explosion en août 2020 (plus de 200 morts, 6.500 blessés).

"Je suis venu pour discuter d'une future collaboration _avec les CMN pour avoir un service de maintenance dans un port du Liban. Un des buts du ministère des Transports et des Travaux publics, c'est d'_augmenter les recettes de l'Etat. Un des moyens, c'est d'avoir plus de services. En venant ici à Cherbourg, je veux voir quelles conditions logistiques, la surface dont ont a besoin", explique le ministre libanais. Il souhaite entamer le processus auprès du conseil des ministres "dès la semaine prochaine". Un outil qui aurait un rayonnement au-delà du pays du Cèdre, et qui servira à la fois aux navires de pêche comme de guerre.

Le chantier naval cherbourgeois est la propriété de l'homme d'affaire libanais Iskandar Safa. "Les CMN, c'est une grande compagnie bien connue dans le monde entier. On a fait beaucoup de réunions au Liban. La France a toujours été aux-côtés du Liban. Je compte profiter de cette bonne relation pour qu'on fasse quelque chose pour les Libanaises et les Libanais", confie le ministre. Trois éléments joueraient en faveur des CMN : "son expertise dans le domaine, son professionnalisme avec le suivi de ses contrats, et la présence à l'international des CMN", ajoute l'ambassadeur du Liban en France Rami Adwan.