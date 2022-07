Le nom d'une commune des Deux-Sèvres apparaît sur une culotte de Kim Kardashian

C'est inscrit en tous petits caractères sur l'un des postérieurs les plus scrutés du monde : Le-Bas-Chenully. Le nom de ce hameau de La-Chapelle-Saint-Laurent, commune des Deux-Sèvres, était lisible mardi 5 juillet, à Paris sur le body Balenciaga de la star américaine Kim Kardashian. L'info a été repérée par nos confrères du Courrier de l'Ouest.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



D'autres villes françaises y apparaissent : Auray, Dourdan, Angers... Et toutes sont associées à une date. Selon The Independant, revue britannique, cela correspond aux lieux et jours anniversaire de membres du personnel de Balenciaga, dont Kim Kardashian est égérie depuis quelques mois.