Le nouveau rêve américain pour la Côte d'Azur

115 000 voyageurs en provenance des Etats Unis débarquent chaque année sur l’Aéroport Nice Côte d’Azur selon le Comité Régional Côte d'Azur France (CRT). Les touristes américains sont revenus après deux ans d'absence. Nice était l'été 2022 "The Place to be".

Ils viennent surtout de la côte est des Etats-Unis, de la région de New York pour près d'un quart d'entre eux. Et principalement en juillet et en août pour de courts séjours de 4/5 nuits.

Un retour attendu car ils dépensent près de 1000 euros par séjour ( 200 000 séjours en 2022 via Nice) et en 2022 leur pouvoir d'achat était en forte progression avec une quasi parité entre le dollar et un euro.

Mais il y a des points faibles sur l'avenir précise le CRT : le pouvoir d'achat et le dollar peuvent baisser, l'aura "Monaco" est en perte de vitesse et il y a une forte localisation des séjours sur Paris.

Des rencontres sont organisées par le CRT Côte d’Azur France cette semaine du 23 au 26 janvier à New York et à Miami avec la presse, des agences et tour-opérateurs ainsi que des acteurs économiques et culturels nord-américains.

Plus de vols directs entre Nice et les Etats-Unis

Selon Le CRT Côte d'Azur sera desservie en 2023 en vol sans escale par :

- La Compagnie, liaison avec Newark Liberty jusqu’à 5 vols par semaine du 16/04/23 au 28/09/23

- United Airlines, liaison avec Newark Liberty avec un vol quotidien du 10/05/23 au 28/09/23.

- Delta Airlines, liaison avec New York JFK avec un vol quotidien du 26/03/23 au 28/10/23.

- Nouveauté 2023, Delta Airlines a annoncé le lancement d’une ligne directe Atlanta-Nice, à raison d’un vol quotidien du 13/05/23 au 25/09/23.