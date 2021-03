Le pape en Irak pour une visite historique

Une visite de trois jours sous très haute protection. Malgré la pandémie et le risque d'attentat, le pape François arrive ce vendredi à Bagdad et se rendra dans plusieurs villes du pays pour envoyer un message de paix aux Irakiens. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend en Irak.

A la veille de ce voyage historique en Irak, le pape François a adressé un message vibrant et très personnel aux Irakiens, évoquant leurs "années de guerre et de terrorisme" et appelant à "la réconciliation".

« Je viens comme pèlerin, comme pèlerin pénitent pour implorer du Seigneur pardon et réconciliation après tant d’années de guerre et de terrorisme », a dit le pape, qui place son déplacement sous le signe de _« la paix »et de« la fraternité »_.

Le programme papal est ambitieux. Bagdad, Najaf, Ur, Erbil, Mossoul, Qaraqosh : de vendredi à lundi, il va parcourir 1.445 km dans un pays encore frappé mercredi par des tirs de roquettes meurtriers.

Une visite à hauts risques en pleine pandémie

Le chef des 1,3 milliard de catholiques du monde, qui s'était dit "en cage" ces derniers mois au Vatican tournant au ralenti avec le Covid-19, entamera en voiture blindée un voyage sans bains de foules, et principalement par les airs pour le pape dont l'hélicoptère ou l'avion survolera parfois des zones où se terrent encore des jihadistes du groupe Etat islamique.

Ses étapes aux quatre coins du pays rassembleront quelques centaines de personnes seulement, à l'exception d'une messe dimanche dans un stade d'Erbil au Kurdistan, en présence de plusieurs milliers de fidèles ayant réservé leur place à l'avance.

A la rencontre des chrétiens d'Irak

Au début des années 2000, l'Irak comptait 1,5 million de chrétiens. Aujourd'hui, ils seraient entre 300.000 et 400.000 (1% de la population totale). Depuis le début de son pontificat voici huit ans, François a souvent adressé des messages à la population irakienne, et à la Syrie voisine, qui vivent depuis des décennies au rythme de la guerre. En se rendant sur place, il applique ce qu'il demande au clergé catholique, sortir et aller au chevet de ceux qui souffrent aux "périphéries" de la planète.

Samedi et pour la première fois de l'histoire, le pape sera reçu dans la ville sainte de Najaf (sud) par le grand ayatollah Ali Sistani en personne, un homme frêle de 90 ans qui n'est jamais apparu en public.