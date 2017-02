Le Parlement européen approuve le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne

Le Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg, s'est prononcé ce mercredi en faveur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, objet d'une vive contestation. Environ 800 personne sont manifesté devant le Parlement européen de Strasbourg.

Le Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg, s'est prononcé ce mercredi en faveur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, objet d'une vive contestation. 408 députés se sont prononcés en faveur du texte, 254 ont voté contre et 33 se sont abstenus. Les eurodéputés de droite, ainsi que les libéraux et la plupart des socialistes étaient favorables au texte, tandis que les Verts, l'extrême gauche, l'extrême droite et certains socialistes s'y sont opposés. Environ 800 personnes, selon France Bleu Alsace, ont manifesté dans Strasbourg contre le CETA, jusqu'au Parlement européen. Dès mercredi matin, plusieurs dizaines d'autres avaient bloqué en se couchant par terre l'entrée du Parlement, retardant le débat de quelques minutes.

Le CETA est un accord progressiste" - la commissaire européenne au Commerce

"Le CETA est un accord progressiste avec un partenaire progressiste", a souligné mercredi matin la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, qui défend ce texte depuis des mois, en dépit des nombreuses critiques. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui doit s'exprimer devant les eurodéputés jeudi, voit dans le CETA un "exemple pour les futurs accords commerciaux".

Le texte appliqué très prochainement

Avec ce vote favorable, une grande partie du texte devrait très prochainement être appliqué de manière provisoire, le temps qu'il soit ratifié par l'ensemble des Parlements nationaux et régionaux de l'UE, ce qui prendra plusiuers années. Le texte supprimera 99% des droits de douane. Mais il prône également la coopération en matière sociale, sanitaire et environnementale. Ses adversaires le jugent anti-démocratique, trop favorable aux multinationales, léger sur l'environnement ou encore dangereux pour l'agriculture européenne. Parmi les principales critiques, les tribunaux arbitraux amenés à être mis en place une fois que le traité aura été définitivement approuvé. Ces juridictions pourront être saisies par une entreprise afin de demander réparation à un Etat qui aurait pris une réglementation contraire à ses intérêts.