Le Parlement européen en difficulté face aux propos sexistes d'eurodéputés

L'eurodéputé Janusz Korwin-Mikke sera sanctionné pour les propos sexistes qu'il a tenus mercredi dernier lors d'une plénière du Parlement européen à Bruxelles. Ce n'est pas le premier dérapage et l'institution européenne semble à court de sanction pour mettre fin à ce genre de comportement.

La conférence des présidents du Parlement a donc décidé de sanctionner l'eurodéputé polonais Janusz Korwin-Mikke après ses propos sexistes. Ses propos à l'égard des femmes ont choqué plus d'un député ce jour là dans l'hémicycle du Parlement Européen. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Janusz Korwin-Mikke déclare que : "les femmes doivent être moins bien payées que les hommes car elles sont plus faibles, plus petites et moins intelligentes." Après des plaintes de plusieurs eurodéputés, le président du Parlement européen Antonio Tajani a annoncé l'ouverture d'une enquête pour propos sexistes.

Une pétition pour suspendre un eurodéputé sexiste

Sur internet, une pétition internationale a même été lancée par le mouvement mondial de défense des droits civiques pour réclamer sa suspension. En fin de semaine, plus de 800 000 personnes l'ont déjà signé. Une sanction très attendue d'autant que ce n'est pas le premier dérapage de cet eurodéputé. L'élu polonais est connu pour ses interventions racistes, xénophobes et sexistes. En juillet dernier, il avait déjà été sanctionné par le Parlement pour avoir déclaré que l'arrivée massive d'immigrants était comparable à "un déversement d’excréments". Il avait été privé alors de dix jours d'indemnités au Parlement soit un peu plus de 3000 euros et suspendu de toute activité parlementaire pendant 5 jours. Mais ce n'est pas tout en 2015, Korwin-Mikke et son homologue italien avaient fait le salut nazi dans l'hémicycle. Ils avaient été suspendus pendant dix jours.

Des sanctions inadaptées

Le vice-président du Parlement Européen lui même s'est dit impuissant face à l'attitude récidiviste de cet eurodéputé. Il regrette qu'il n'y ait pas de règlement pour ce protéger de ce type de discours. L'eurodéputé risque une réprimande à une amende avec une suspension temporaire. La sanction devrait être décidée la semaine prochaine.

