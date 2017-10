Le Parlement européen s'apprête à voter l'interdiction du glyphosate et demande aux Etats de faire de même

A quelques jours de la décision sur un renouvellement ou non de la licence du glyphosate, le Parlement européen met la pression sur la Commission et les Etats: il demande son interdiction progressive d'ici fin 2020. Les rapports alarmants se multiplient... le lobbying agricole et industriel aussi.

Le temps presse. La licence du glyphosate dans l'Union expire à la fin de l'année. La Commission propose de la renouveler pour 10 ans. Après plusieurs reports, les Etats, par le biais de leur comité d'experts, prendront leur décision mercredi 25 octobre. La veille, le Parlement européen, relayant les inquiétudes d'une grande partie de la population, devrait se prononcer contre: sa résolution, adoptée à une large majorité de sa commission Santé et Environnement, stipule que "le glyphosate devrait être totalement interdit dans l'Union d'ici au 15 décembre 2020, même si des étapes intermédiaires sont nécessaires".

Son avis n'est pas contraignant, mais il pourrait faire basculer la majorité

Pour être validée, la proposition de renouvellement de la licence doit recueillir le soutien de 16 des 28 Etats membres, représentant au moins 65% de la population. La France, l'Autriche et l'Italie ont déjà dit publiquement qu'elles étaient contre. D'autres pays sont plus réceptifs à l'intense lobbying agricole et industriel ("le glyphosate reste l'herbicide le plus utilisé au monde; il est efficace et ne coûte pas cher"). Mais ils ont été touchés par les polémiques sur sa dangerosité et sur la crédibilité des études scientifiques qui ont conduit à son autorisation, basés en partie sur des copier-coller envoyés par la firme Monsanto elle-même.

La Commission s'appuie logiquement sur l'avis des agences européennes

L'Efsa est compétente pour la sécurité des aliments et l'Echa pour les produits chimiques, toutes deux ont émis un avis positif, contrairement à l'OMS qui l'avait classé "cancérigène probable", mais leur indépendance est elle aussi mise en cause régulièrement par les associations, ONG et élus notamment écologistes. Qui relayent évidemment aussi toutes les études préoccupantes sur les pesticides agricoles néfastes, pour notre santé mais aussi pour la biodiversité, en cause dans la mortalité des abeilles, des bourdons, et qui selon une étude menée par des chercheurs européens en Allemagne, sont probablement responsables de la disparition ces 30 dernières années de près de 80% des insectes volants indispensables à la pollinisation des plantes sauvages et à l'alimentation des oiseaux.

