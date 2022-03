Le patron du cabaret-cirque de Vierzon part à la frontière ukrainienne pour apporter des vivres

Mercredi, à l'aube, Sascha Cort, partira de la région parisienne en direction de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Le gérant cabaret-cirque National Palace de Vierzon se mobilise pour venir en aide aux victimes de la guerre. Ils sont trois conducteurs à se relayer pour acheminer des vivres et des médicaments dans un semi-remorque. Le convoi propose aussi de ramener des réfugiés ukrainiens sur le retour, dans un minibus de neuf places.

L'Ukraine, "la Mecque" du cirque moderne

Sascha Cort est d'autant plus sensible au sort des Ukrainiens, qu'il a des connaissances sur place. "Il y a un très fort mouvement dans le monde du spectacle et du cirque pour l'Ukraine, parce que c'est un peu la Mecque du cirque moderne. Comme on a beaucoup d'amis qui ont déjà travaillé chez nous (...) un très bon ami nous a contactés pour nous dire : 'Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Parce qu'avec ma femme et mes enfants on est en plein centre-ville de Kiev, et on est en train d'être bombardés" raconte le gérant de cabaret-cirque vierzonnais.

Ce dernier n'a pas hésité avant de dire oui quand un ami l'a contacté pour monter un convoi en direction de la frontière ukrainienne. Une initiative partagé notamment avec certains de ses confrères du cirque Gruss. Sascha Cort a été touché notamment par des vidéos envoyées par ses connaissances qui se trouvent sur place, et qui dépeignent l'horreur de la situation. "Il faut vraiment que l'on fasse quelque chose. Il faut aider ces pauvres gens parce que bon, au XXIe siècle, quelque chose comme ça c'est triste, ca n'est pas possible" explique le gérant vierzonnais.