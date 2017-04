Le Pentagone diffuse des images de la méga bombe américaine qui a détruit un fief de l'État islamique en Afghanistan

Le Départements de la Défense des États-Unis a diffusé vendredi sur Twitter des images de l'explosion de la MOAB, la plus puissante bombe américaine non-nucléaire, qui a détruit jeudi un fief du groupe État islamique en Afghanistan, tuant au moins 36 combattants de l'organisation terroriste.

Des images de l'explosion de la méga bombe américaine qui a détruit jeudi un fief de l'organisation terroriste État islamique dans une région montagneuse en Afghanistan ont été diffusées vendredi par le Départements de la Défense des États-Unis, sur Twitter. Baptisée MOAB, la plus puissante bombe américaine non-nucléaire a tué au moins 36 combattants du groupe EI jeudi, a indiqué vendredi le gouvernement afghan. Il a précisé qu'il n'y a pas de victime civile.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F