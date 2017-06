VIDÉO - Le photojournaliste Mathias Depardon de retour en France après un mois de détention en Turquie

"Heureux", "soulagé" mais "très fatigué" c'est ce qu'a confié ce samedi matin le photojournaliste Mathias Depardon à nos confrères de France Inter au lendemain de son retour en France. Détenu pendant un mois en Turquie, il avait été arrêté pendant un reportage dans le sud-est du pays.

Après 31 jours de détention, le photojournaliste français Mathias Depardon a finalement été expulsé de Turquie ce vendredi. Il a pu regagner la France dans la soirée et s'est confié dès ce samedi à nos confrères de France Inter sur ses conditions de détention et la situation des journalistes dans le pays, près d'un an après la tentative de coup d'Etat militaire.

Soupçonné de propagande terroriste

Arrêté alors qu'il était en reportage pour le magazine National Geographic dans le sud-est de la Turquie, les autorités turques lui avait fait savoir qu'il avait un problème avec sa carte de presse et s'est retrouvé soupçonné de propagande pour une organisation terroriste. Pour le photojournaliste installé depuis cinq ans dans le pays, cette "charge d'accusation" est "récurrente envers les journalistes présents en Turquie ces derniers temps".

Mathias Depardon estime que "l’idée était d’envoyer un message fort et clair aux journalistes étrangers et aux journalistes turcs qui souhaitent travailler dans le sud-est de la Turquie aujourd’hui, pour leur dire qu’ils ne sont pas les bienvenus, et qu’on n’a aucun intérêt à les voir travailler ou à faciliter leur travail sur le terrain". Les journalistes turcs aussi sont menacés. "Plus d'une centaine" sont en prison, a expliqué le reporter, et "174 médias ont été fermés depuis la tentative de coup d’Etat".

Sur ses conditions de détention, Mathias Depardon a été "bien traité" mais isolé. "J’avais très peu d’échanges avec les autres détenus du centre. J’ai été complètement isolé pendant plus d’une semaine, puis j’ai partagé ma cellule avec deux Pakistanais pendant une semaine. J’avais débuté une grève de la faim, qui a été reprise par mes deux codétenus avec sept autres confrères."