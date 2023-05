Le photojournaliste toulousain Fred Marie a passé dix jours en Ukraine, il témoigne

Impressionné et surpris. Le photojournaliste toulousain Fred Marie, rédacteur en chef du magazine "Défense Zone" et directeur du "Collectif DR" - Destination reportage, a passé dix jours en Ukraine en mars dernier. Il y a rencontré des soldats qui tiennent des tranchées entre Zaporijia (ville à l'est de l'Ukraine) et le Donbass (région du su- est) en face des positions russes. Le Toulousain est venu témoigner ce mardi matin de son expérience forte dans nos studios.

"J'ai croisé Arman Soldin"

Lors de sa mission en Ukraine en mars dernier, Fred Marie a notamment croisé la route journaliste de l'AFP Arman Soldin mort le 9 mai dernier. Une enquête est toujours ouverte en France pour crime de guerre. Le photojournaliste toulousain a le même âge, 32 ans. Mais Fred Marie prévoit de retourner en Ukraine dès le mois de juillet. Ses photos sont sur le site du collectif DR .