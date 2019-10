L'Union européenne a donné son accord ce lundi pour un nouveau report du Brexit au 31 janvier. Le feuilleton sans fin continue et inquiète les Britanniques installés en France comme en témoigne l'un d'eux installé à Lille, invité de France Bleu Nord ce lundi matin.

Le plus dur c'est "l'incertitude" confie un Britannique installé à Lille à propos du Brexit

Le Royaume-Uni ne sortira donc probablement pas de l'Union européenne comme prévu ce jeudi 31 octobre. Les ambassadeurs des 27 pays de l'Union se sont mis d'accord ce lundi matin pour un troisième report jusqu'au 31 janvier 2020.

"Un report flexible" précise le président du Conseil européen Donald Tusk. Les Britanniques peuvent donc sortir avant cette date mais pas après.

Voilà qui semble donc être une nouvelle "incertitude" et c'est bien ce qui inquiète Simon Owen, ancien militaire britannique et désormais membre de la chambre de commerce et d'industrie britannique basé à Lille.

"Moi je n'ai pas voté pour le Brexit mais je respecte le choix du peuple"

Simon Owen lui ne souhaitait pas le Brexit et n'a pas voté pour mais aujourd'hui "il faut sortir" insiste-t-il. "Il faut trouver un accord et sortir" car ce sont les "incertitudes" qui sont dangereuses pour les entreprises et les citoyens estime celui qui a fait une demande pour prendre la nationalité française.

