Le plus gros diamant jamais mis aux enchères vendu pour la somme record de 29 millions d'euros

Le plus gros diamant jamais présenté à une vente aux enchères a été adjugé, mardi soir à Genève, pour près de 34 millions de dollars, soit presque 29 millions d'euros par la maison Christie's. C'est un record mondial, pour ce diamant de 163,41 carats qui ne présente aucun défaut.

Un diamant suspendu à un collier d'émeraudes et de diamants

Cet extraordinaire diamant de 163,41 carats, sans défaut, suspendu à un collier d'émeraudes et de diamants appelé "The Art of Grisogono", a été vendu 33,8 millions de dollars (28,7 millions d'euros), taxes et commissions incluses, a précisé la maison d'enchères. Cette vente constitue "un nouveau record de prix pour un diamant de couleur D aux enchères", a affirmé à l'AFP Rahul Kadakia, responsable des pierres précieuses chez Christie's. L'acheteur, qui a participé aux enchères au téléphone, a souhaité garder l'anonymat.

Christie's s'attendait à vendre le diamant 21 millions d'euros

"À ce jour, il s'agit du plus gros diamant D sans défaut à avoir été mis en vente aux enchères", avait déclaré Christie's lorsqu'elle avait annoncé que le bijou ferait partie de sa vente annuelle de haute-joaillerie Magnificent Jewels. La maison de ventes avait dit s'attendre à ce que "le chef-d'oeuvre d'une beauté incomparable et d'une confection exquise" atteigne le prix d'environ 25 millions de dollars (21,2 millions d'euros). Le diamant parfait de couleur D et de type 11A (pur, transparent, extrêmement rare) provient d'une pierre brute de 404 carats découverte en février 2016 dans la mine de Lulo en Angola, le 27e plus gros diamant blanc brut jamais découvert.

Plus de 1.700 heures de travail

La pierre a été analysée à Anvers, en Belgique, et découpée à New York, où une équipe de dix diamantaires a été impliquée dans les différentes étapes de la transformation de la pierre géante en diamant poli et impeccable. Une équipe du joaillier suisse de luxe De Grisogono a ensuite créé 50 modèles différents autour du diamant de 163,41 carats, avant de choisir un collier asymétrique avec la pierre comme pièce maîtresse. "Il a fallu plus de 1.700 heures pour créer ce bijou unique" et la participation de "14 artisans", a déclaré Christie's. Un des côtés du collier est composé de 18 diamants et l'autre côté complète la boucle en deux rangées d'émeraudes en forme de poire.