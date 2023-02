Le premier convoi humanitaire bisontin est parti en direction de la Turquie

La solidarité n'a pas tardé à s'organiser à Besançon. Après les deux violents séismes qui ont tué plus de 20.000 Turcs et Syriens. Gazi Baba, commerçant à Planoise, Franc-Comtois d'origine turc a décidé de créer un convoi pour envoyer des denrées à l'Est du pays dirigé par Recep Tayyip Erdogan. Ce vendredi, sept habitants bisontins ont pris la route direction Ancône en Italie où ils doivent embarquer dans un bateau direction la Grèce puis de la frontière turque.

Trois camions plein à ras bord

Le convoi est composé d'un 19 tonnes et de deux camions utilitaires chargés de couettes, béquilles, couches, lingettes et de vêtements. Toute la journée de ce mercredi et la matinée de ce jeudi, les donneurs se sont succédés devant le bâtiment situé dans la zone commerciale de Châteaufarine. Gazi, l'organisateur a dû refuser des dons. "Nous avons trop de denrées, nous n'avons même plus la place de les stocker dans le local de l'association de l'amicale Franco-Turque".

La maire de Besançon va tenter d'aider ces Turcs en trouvant d'autres locaux pour entreposer les dons.

Des cinquantaines de sacs cabas ont été stockés devant l'association de l'amicale Franco-Turque. © Radio France - Hugo Petitjean

Plusieurs dizaines de bénévoles ont aidé à charger les camions et à trier les sacs. "Nous gardons les vêtements en bon état et les produits hygiéniques", déclare Sédylék une bénévole. Tous s'accordent à dire que cet élan de solidarité "fait chaud aux cœurs".

Des proches de Gazi Baba sont venus également prêter main-forte en proposant leur camion. "Je suis venu de Lyon pour aider mes cousins en leur prêtant mon camion. Je vais partir avec eux, c'est la seule chose qu'on peut faire pour aider", avoue, Emré. Les sept Franco-Turcs ont sont partis vers 14h, cet après-midi.

Après avoir passé la douane, la traversée de la Mer Adriatique va prendre une quinzaine d'heures. Ensuite, ils devront encore rouler 800 km pour arriver à la frontière turque. C'est cette étape qui donne le plus d'incertitude à Gazi Baba et ses compagnons de route. Il ne sait pas encore si les denrées seront prises à cet endroit par des associations ou s'il devra les acheminer lui même jusqu'à Kahramanmaraş, une des villes les plus touchées.

Dans tous les cas, ils ont pour projet d'aller jusqu'à Hatay où des membres de leurs familles habitent.