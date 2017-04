Le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour la première fois en Normandie

Justin Trudeau s'est rendu en Normandie ce lundi pour la première fois depuis son élection en novembre 2015. Le Premier ministre du Canada a visité en famille le Centre Juno de Courseulles-sur-Mer avant d'aller se recueillir au cimetière de Bény-sur-Mer, symboles de la Deuxième guerre mondiale.

La famille Trudeau a débarqué en Normandie dans la simplicité, tels des touristes canadien en pèlerinage sur les traces de ses ancêtres. Main dans la main, Justin, son épouse Sophie et leur fils Xavier, ont commencé par visiter le Centre Juno, musée mémorielle et commémoratif des soldats canadiens engagés durant la Deuxième guerre mondiale. Le trio a poursuivi par une courte balade sur Juno Beach, plage piétinée par leurs aïeux il y a 73 ans, lors du Débarquement.

Le premier ministre canadien @JustinTrudeau découvre la plage de Juno à Courseulles-sur-Mer, en compagnie de son épouse et son fils. pic.twitter.com/BaU513oGzQ — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 10, 2017

Le Premier ministre canadien a ensuite rendu un vibrant hommage au grand oncle de son épouse, le lieutenant Jean-Robert Grégoire, tué lors d'une offensive pour libérer Caen le 8 juillet 1944. Un moment chargé d'émotion au cours duquel Sophie Grégoire-Trudeau n'a pu retenir ses larmes. A travers l'histoire de cet aïeul, le dirigeant nord-américain a tenu à saluer tous les sacrifices des soldats à travers le monde, ainsi que ceux de leurs familles.

Face aux journalistes, Justin Trudeau en a profité pour condamner les actions du régime de Bachar El-Assad en Syrie et affirmer la place prépondérante du Canada dans la refonte de l'échiquier mondial en cours depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

Le premier ministre canadien @JustinTrudeau évoque à Courseulles-sur-Mer la réplique américaine à l'attaque chimique en #Syrie. pic.twitter.com/NqXMILpIOq — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 10, 2017

Le premier ministre canadien @JustinTrudeau s'exprime à Courseulles-sur-Mer sur la place du #Canada dans le monde aujourd'hui. pic.twitter.com/wHO65NcEwo — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 10, 2017

Réécouter le reportage de Boris Letondeur à Juno Beach

Justin Trudeau à Courseulles-sur-Mer avec sa famille pour visiter le Centre Juno Beach. Partager le son sur : Copier

A Courseulles-sur-Mer, et en Normandie plus largement, on espère revoir le dirigeant canadien dans un peu plus de deux ans, pour les commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement.