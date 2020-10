Le président turc invite Emmanuel Macron à "se faire soigner", l'Élysée dénonce des "propos inacceptables"

Le ton monte entre le France et la Turquie. L'Elysée a dénoncé samedi des propos jugés "inacceptables" du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a mis en question "la santé mentale" de son homologue français Emmanuel Macron en raison de son attitude envers les musulmans.

Le président français Emmanuel Macron a répliqué vertement aux nouvelles attaques de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, et a rappelé à Paris l'ambassadeur de France, un acte diplomatique rare."Les propos du président Erdogan sont inacceptables. L'outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode", a commenté l'Elysée auprès de l'AFP. "Nous exigeons d'Erdogan qu'il change le cours de sa politique car elle est dangereuse à tous points de vue. Nous n'entrons pas dans des polémiques inutiles et n'acceptons pas _les insultes_", poursuit la présidence française.

La France "note l'absence de condoléances après l'assassinat de Samuel Paty"

"La France note par ailleurs l'absence de messages de condoléances et de soutien du Président turc après l'assassinat de Samuel Paty", ajoute l'Elysée, une semaine après le meurtre par un islamiste de cet enseignant, décapité à proximité de son collège de la banlieue parisienne. La présidence française relève également les "déclarations très offensives de ces derniers jours" du président turc, "notamment sur l'appel au boycott des produits français".

Il y a deux semaines, le président turc, dont les passes d'arme verbales avec Emmanuel Macron sont récurrentes, avait dénoncé comme une provocation les déclarations du président français sur le "séparatisme islamiste" et la nécessité de "structurer l'islam" en France.