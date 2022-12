Le président ukrainien Volodymyr Zelensky attendu à Washington ce mercredi 21 décembre

C'est une visite historique pour le président ukrainien. Première fois, en effet, depuis près d'un an, et le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février , que Volodymyr Zelensky met les pieds en dehors du territoire ukrainien. Il sera reçu ce mercredi à la Maison Blanche par Joe Biden. Cette visite souligne que les Etats-Unis soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", déclare Karine Jean-Pierre, porte-parole de l'exécutif américain, dans un communiqué officialisant l'événement.

Lors de ce déplacement aux contraintes de sécurité inouïes et qui ne durera que "quelques courtes heures", le chef d'Etat ukrainien aura d'abord une réunion avec le président américain et ses équipes à la Maison Blanche, avant une conférence de presse. L'exécutif américain dévoilera pour l'occasion un nouveau volet d'aide de "près de 2 milliards de dollars" à l'Ukraine, comprenant un système de missile sol-air Patriot. L'annonce de l'envoi de ce fleuron de la technologie militaire américaine était réclamée depuis longtemps par Kiev. Puis le président ukrainien prendra la parole devant le Congrès au grand complet, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat.

45 milliards de dollars d'aides à venir

Ces nouvelles annonces interviennent dans un contexte où les parlementaires américains s'apprêtent à voter une nouvelle enveloppe massive de soutien à l'Ukraine, de près de 45 milliards de dollars. Les Etats-Unis, de loin les premiers donateurs à Kiev, ont fourni selon des estimations d'experts déjà près de 50 milliards de dollars d'aide au pays en guerre , dont 20 milliards en armement et assistance militaire.

Dans un Tweet publié ce mercredi matin, le président ukrainien a confirmé qu'il était "en route pour les États-Unis pour renforcer les capacités de résilience et de défense" de l'Ukraine.

Grande réunion militaire dans le même temps en Russie

Côté russe, ce mercredi, Vladimir Poutine convoque une grande réunion militaire avec quelque 15.000 responsables militaires, par visioconférence. Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou rendra notamment des comptes sur "l'état d'avancement de l'opération militaire spéciale". Après avoir admis mardi une situation "extrêmement difficile" dans les quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine dont Moscou revendique l'annexion, le maître du Kremlin veut tirer les conclusions de l'année écoulée et fixer les objectifs de son armée pour 2023.