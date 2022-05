Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant les étudiants de Sciences Po à Reims

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux étudiants français par visio-conférence pendant une heure, ce mercredi 11 mai 2022. Un temps d'échange auquel ont pu assister les étudiants de Sciences Po Paris sur le campus de Reims, dans leur amphithéâtre.

Pendant une heure, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à eux, ce mercredi 11 mai 2022. Des étudiants français ont pu échanger avec ce président en guerre sur les enjeux du conflit, l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe. Les étudiants de Sciences Po Paris sur le campus de Reims étaient environ 150 à assister aux échanges dans le grand amphithéâtre.

"C'est vraiment une chance, parce que c'est important en tant qu'étudiant d'assister à ça. Et très touchant aussi", explique Camélia, étudiante en première année à Reims. Parce que Volodymyr Zelensky n'a pas hésité à les interpeller et leur poser des questions sur le sens des crimes de guerre dont il accuse la Russie.

"Qu'est ce que, à 20 ans, nous petits Français, on peut donner comme réponse sur des atrocités et des crimes de guerre qui sont commis en Ukraine ?", s'interroge Gabriel, en deuxième année. "Ce sont des questions qui invitent plutôt à s'interroger, pour peut-être agir plus tard plutôt que répondre maintenant."

Zelensky longuement applaudi

La directrice de Sciences Po à Reims, Crystal Cordell Paris, espère que cet échange fera réfléchir ses étudiants. "Il a prononcé le mot courage à plusieurs reprises, c'est vrai que pour les jeunes qui n'ont pas vécu une situation de guerre, ça peut paraître un peu abstrait." Le président ukrainien n'a pas hésité à prendre une posture accessible. "Il souhaite leur parler directement, de manière tout à fait naturel, en leur posant des questions pour éveiller les consciences, pour aussi montrer que c'est un être humain."

Volodymyr Zelensky a longtemps été applaudi par les étudiants rémois à la fin de l'heure d'échange. La directrice Crystal Cordell Paris ne doute pas que "l'événement va marquer les étudiantes et étudiants qui ont participé à l'échange".