Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'adresser au Parlement français ce mercredi

La guerre en Ukraine s'invite à l'agenda du Parlement français. L'Assemblée nationale et le Sénat vont se réunir exceptionnellement et simultanément mercredi 23 mars à 15 heures, malgré la fin de la session parlementaire, pour écouter un message en direct du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'exprimera pendant 15 minutes depuis Kiev, un temps volontairement limité pour des questions de sécurité. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président Zelensky multiplie les adresses aux parlementaires des pays occidentaux, il s'est déjà exprimé devant les parlementaires américains, italiens, israéliens, allemands...

Références historiques et appels à l'aide

La mise en scène est toujours la même : le président est derrière son bureau, avec le drapeau ukrainien en arrière-plan et une tenue kaki sur le dos. À chaque fois, il multiplie les parallèles historiques, les appels à l'aide, et les avertissements. "Souvenez-vous de Pearl Harbor, ce terrible matin du 7 décembre 1941, quand votre ciel était assombri par les avions qui vous attaquaient", "souvenez-vous du 11 septembre, ce terrible jour de 2001", a-t-il déclaré le 16 mars pendant un discours adressé aux parlementaires américains. Puis le lendemain, devant le Parlement allemand, il a appelé le chancelier Olaf Scholz à "détruire le mur" érigé en Europe centrale par la Russie "entre la liberté et la servitude", une référence au mur de Berlin pendant l'ère soviétique.

Malgré les ovations des parlementaires, les discours et demandes de Volodymyr Zelensky sont restés jusqu'ici lettre morte. La fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine réclamée à Washington, par exemple, n'est toujours pas d'actualité, les avions russes bombardent toujours le pays. Les demandes répétées sur un embargo européen sur le gaz et le pétrole russe n'ont rien donné non plus à ce stade.