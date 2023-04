Le prince Harry sera bien présent, mais seul, au couronnement de Charles III

C'est donc une déclaration de deux phrases qui a mis fin à l'attente mercredi, à près de trois semaines de la cérémonie : "Le palais de Buckingham est heureux de confirmer que le duc de Sussex assistera au couronnement à l'abbaye de Westminster le 6 mai". "La duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet".

La réponse des "Sussex", partis avec fracas en 2020 vivre aux Etats-Unis, était très attendue depuis l'annonce début mars de leur invitation au couronnement. Leur présence ou non a donné lieu dans les médias britanniques à quantité de spéculations alors que le couple a multiplié les attaques ces derniers mois contre la famille royale.

Harry ne devrait assister à aucun autre évènement

Le couronnement le 6 mai tombe le jour de l'anniversaire d'Archie, l'ainé du couple, qui fêtera ses 4 ans. Cela a joué un rôle dans la décision de Meghan de ne pas venir à Londres, selon des sources britanniques révélées par l'agence de presse PA.

Le voyage de Harry au Royaume-Uni sera bref et il n'assistera à aucun autre événement lié au couronnement au cours du week-end, toujours selon ces sources. Il devrait repartir rapidement vers les États-Unis, laissant peu de temps pour une réconciliation familiale.

Il n'a pas été précisé mercredi si Harry jouera un rôle particulier dans la cérémonie, s'il se joindra à la procession en calèche ou s'il apparaîtra au balcon du palais avec la famille royale.

Charles voulait qu'Harry soit présent

La réponse des "Sussex" a dû soulager les organisateurs qui étaient, selon le quotidien Daily Mirror, "exaspérés" et ne pouvaient pas finaliser le plan de salle à Westminster dans l'attente de leur décision.

Malgré les tensions avec son fils, Charles, âgé de 74 ans, souhaitait la présence de Harry à son couronnement, selon des sources proches de la famille royale.

Harry et Meghan ne sont revenus au Royaume-Uni qu'à de rares occasions depuis leur départ en 2020, notamment pour assister en septembre aux obsèques de la reine Elizabeth II . Le duc de Sussex s'était déplacé seul pour l'enterrement de son grand-père le prince Philip en 2021, en pleine pandémie de Covid-19.

Harry a aussi fait une apparition surprise à Londres fin mars à une audience contre un tabloïd. Mais, selon PA, il n'a vu ni son père ni son frère lors de ce séjour au Royaume-Uni.

Des attaques répétées contre la monarchie

Le prince Harry, 38 ans, a étalé ces derniers mois ses différends avec sa famille, d'abord dans un documentaire diffusé en décembre sur Netflix , et surtout dans ses mémoires controversés intitulés "Le Suppléant". Dans ce livre qui a connu un immense succès en librairie, il détaille la rupture de ses relations avec son père, le roi Charles III, et son frère William.

Il y raconte notamment une dispute violente avec William , l'héritier du trône, au sujet de son épouse Meghan et y accuse la reine consort Camilla, qui elle aussi sera couronnée le 6 mai, d'avoir dévoilé des conversations privées dans la presse.

Le documentaire et les mémoires n'ont pas amélioré la popularité déjà extrêmement basse des "Sussex" au Royaume-Uni. Ils ne sont jamais épargnés par les tabloïds qui, au contraire, adorent William et son épouse Kate.

En raison de son absence au couronnement, Meghan sera "sans doute accusée de snober la monarchie et la famille royale", relève d'ailleurs l'agence de presse britannique PA.

2.000 invités pour le couronnement

Charles a succédé en septembre à sa mère Elizabeth II, décédée à 96 ans après 70 ans de règne. Environ 2.000 personnes doivent assister à son couronnement à l'abbaye de Westminster, qui sera suivi d'un concert géant à Windsor où se trouve l'une des principales résidences de la famille royale, à l'ouest de Londres.

Charles a souhaité une cérémonie plus courte, moins grandiose et plus représentative de la diversité de la société britannique qu'en 1952, pour le couronnement de sa mère.