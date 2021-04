Le prince Philip, époux de la reine d'Angleterre Elizabeth II, est mort

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est mort "paisiblement" vendredi matin à l'âge de 99 ans au château de Windsor, trois semaines après avoir passé un mois à l'hôpital pour une infection puis un problème cardiaque, a annoncé le palais de Buckingham. "C'est avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé le prince Philip, duc d'Edimbourg", peut-on lire sur le communiqué posté sur le compte Twitter officiel de la famille royale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après son hospitalisation, le prince Philip était retourné à Windsor, à l'ouest de Londres, où il avait passé le confinement avec son épouse de 94 ans. Le duc d'Edimbourg, qui aurait eu cent ans en juin, avait été admis le 16 février dans un hôpital privé de la capitale britannique, le King Edward VII. Il y était retourné pour poursuivre sa convalescence après avoir subi "avec succès", début mars, une intervention pour un problème cardiaque préexistant dans un autre établissement londonien, l'hôpital St Bartholomew's, doté du plus grand service cardiovasculaire spécialisé en Europe.

Record de longévité

Né à Corfou le 10 juin 1921 avec les titres de prince de Grèce et du Danemark, le prince Philip était marié à Elizabeth II depuis le 20 novembre 1947. Quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward) sont nés de cette union. Après avoir participé à plus de 22.000 engagements publics officiels depuis l'accession de son épouse au trône en 1952, le duc d'Edimbourg avait pris sa retraite en août 2017.

Depuis, il avait subi plusieurs hospitalisations. En janvier 2019, il avait eu un spectaculaire accident de voiture lorsque sa Land Rover avait percuté un autre véhicule en sortant d'une allée du domaine de Sandringham et s'était renversée. Indemne, il avait alors renoncé à conduire.