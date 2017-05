Le prince Philip prend sa retraite : mais au fait, c'est qui ?

Le Palais de Buckingham a annoncé jeudi la prochaine retraite du prince Philip. Un homme de 96 ans, toujours resté dans l'ombre de son épouse, la reine Elizabeth II.

"Le prince Philip ? Mais c'est qui ? Ah oui d'accord, le mari de la reine d'Angleterre !" : difficile de réaliser ce que signifie concrètement la "retraite" annoncée jeudi de "son Altesse Royale le duc d'Édimbourg", tant le prince Philip s'est effacé derrière son épouse. Il a effectivement très tôt consacré sa vie à soutenir Elizabeth II qui l'évoquait l'an dernier comme "une force et un conseiller".

Fin de ses fonctions officielles

À l'automne prochain, c'est à ses fonctions officielles de représentation de la familile royale que Philip Mountbatten mettra un terme, à 96 ans. Il n'honorera plus d'"engagements publics". Par exemple, comme lorsque pas plus tard que ce mercredi, il ouvrait officiellement la saison de cricket, un sport que la reine et lui adorent :

The Warner Stand at Lord's @HomeOfCricket is officially opened by The Duke of Edinburgh 🏏 pic.twitter.com/9tMKvIAYLm — The Royal Family (@RoyalFamily) May 3, 2017

L'an dernier le duc d'Édimbourg a eu des problèmes de santé.

Une vie de soutien à son épouse

La future reine avait 13 ans et lui 18 lorsqu'ils se sont rencontrés. Pour elle, il a changé de religion, de titre princier, et a abandonné sa carrière de militaire dans la marine. Il a fondé la branche britannique de la WWF, association écologiste. Apprécié des citoyens du Royaume-Uni, il est connu pour ses pointes d'humour "so british", et ses gaffes. La chaîne YouTube officielle de la famille royale ne s'est d'ailleurs pas privée de les compiler dans cette vidéo (en anglais sous-titré) :